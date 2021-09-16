أشجار تاريخية مهددة بسبب الحرائق في كاليفورنيا

تهدد حرائق الغابات منتزهات سيكويا وكينغز كانيون الوطنية، في وسط كاليفورنيا، والتي تحتوي على بعض أقدم وأكبر الأشجار في العالم، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.واشتعلت حرائق فاقمتها الرياح الأسبوع الماضي بسبب البرق، ويعمل مسؤولو المنتزهات على احتواء انتشارها، لكن من الصعب إخمادها، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الحرائق تقع في منطقة شديدة الانحدار وغابات كثيفة ولا يمكن الوصول إليها من الأرض. وفي المجموع، تنتشر الحرائق عبر أكثر من 1000 فدان، مع صعوبة في احتوائها.وخلال العام الماضي، تسببت حرائق الغابات في حرق ملايين الفدادين في جميع أنحاء كاليفورنيا والولايات الغربية الأخرى، وأتت على مئات من أشجار السيكويا العملاقة، وأشجار "ريد وودس"، وعلى أكثر من مليون شجرة جوشوا.ويذكر أن أشجار السيكويا العملاقة، التي يمكن أن يصل عمرها إلى 3400 عام، وأن يبلغ ارتفاعها أكثر من 300 قدم، يمكنها التعامل إلى حد ما مع الحرائق الدورية، إذ تساعد قشرتها على حمايتها وعزلها عن الحرارة.وفي الوقت نفسه، تنظف الحرائق التربة حول أشجار السيكويا، مما يجعلها في حالة ممتازة لنمو بذور السيكويا. وتحرق النيران أيضا الأشجار التي تتنافس على ضوء الشمس الذي يحتاجه شجر السيكويا الصغير للنمو.لكن شدة الحرائق المتزايدة في السنوات الأخيرة، بسبب الاحتباس الحراري المتسارع، شكلت تهديدا كبيرا لأشجار السيكويا. ففي حريق "كاسل" العام الماضي، مات ما بين 7000 و11000 من السيكويا في جميع أنحاء "سييرا نيفادا".وأتت حرائق الغابات على أكثر من مليوني فدان في كاليفورنيا هذا العام. والحريق ديكسي كان الأكبر في شمال كاليفورنيا، وتسبب في حرق ما يقرب من مليون فدان في الشهرين الماضيين، وتم احتواؤه بنسبة 75 في المئة.