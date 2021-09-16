ماذا يخبئ الأسبوع الثالث من شهر أيلول للأبراج؟ إليكم توقعات ماغي فرح

ماذا ينتظرك في الأسبوع الثالث من شهر أيلول 2021 على الصعيد المهني؟ وهل أنت على موعد مع المفاجآت المهنية، وهل ستتلقى عرضاً مثالياً؟ وكيف ستسير الأمور في حال كان هناك مشاريع مؤجلة؟

تساؤلات كثيرة تجيب عليها الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح في السطور الآتية من خلال توقعاتها المهنية:

برج الحمل

يحذرك الفلك من صدام، وتهتم أنت أكثر إبتداءً من الخميس ١٦، بشؤون مهنية وعلاقات إجتماعية لبلورة بعض المشاريع. تحظى بدعم بعض المحيط خاصة إذا خضت تجربة مميزة بين يوم الأربعاء ١٥، والخميس ١٦.

برج الثور

تمارس كاريزما وسحر كبير في أول يومين من الأسبوع الثالث، يعني الأربعاء ١٥، والخميس ١٦. تشع بشخصية قوية وهائلة، وإذا لعبت دور خلال هذين اليومين فستترك أثر لا ينتسى. قد يكون ظهور إعلامي أو مقابلة في الشأن العام أو مفاوضات لمناسبة لك. إنتبه من معاكسة فلكية بين الجمعة ١٧، والسبت ١٨، وابتعد عن أي قرار وأي إطلالة مهما كانت في حياتك المهنية أو الشخصية وحتى بعلاقتك بالطرف الآخر يجب أن تكون حذراً، وإذا حصلت أزمة ما، ينصحك الفلك بالبقاء على الحياد وتجاهل كل ما يحصل ولا تقف مع فريق ضد فريق آخر. فأنت لن تكون الفريق الأقوى في هذين اليومين. تتاح لك فرص مهنية جيدة إبتداءً من الإثنين ٢٠.

برج الجوزاء

أنت تعلم أنك دخلت إبتداءً من الثلثاء ١٤، فترة مهمة جداً في العمل ومنتجة، لأنّ كوكب أورانوس يشكل طالع جيد جداً مع برجك ويدعوك إلى إتخاذ بعض القرارات والقيام بالمبادرات وتوسيع دائرة الإتصال. قد تنجز عملية كبيرة وتحقق أرباحاً لذا حاول أن لا تفقد السيطرة على أعصابك إذا حصل شيء ما يستفزك، ولا تفقد الثقة في نفسك ولا تهمل فرص مهمة قد تتاح لك خاصة بين الجمعة ١٧، والسبت ١٨. وهذان اليومان مهمان جداً لأنهم يحملون الكثير من الوعود والإيجابيات. خفف النمط قليلاً إبتداءً من الأحد ١٩، وكن متروياً ولا تصدق الوعود والإقتراحات أو حاول تأجيل البحث فيها أو عليك دراستها بهدوء. كن حذر جداً وخذ قرارك بعد أن تفكر جيداً.

برج السرطان

يكون كوكب مارس في منزلك الرابع إبتداءً من الخميس ١٦، يعني هذا أنه عليك الإنتباه للميدان العائلي الذي سيستحوذ على كل إهتمامك. ويرى الكوكب هذا من موقعه، أنه من الأفضل لك تعتمد طرقاً سرية في التعامل. عليك ان تكون حذراً في الأسبوع هذا اذا حصلت لديك بعض الإرباكات، وحاذر من التسرع والوقوع في الأخطاء، حتى تاريخ ١٩. كل تجربة تقدم عليها حالياً تكون سيئة لك بسبب بعض الأيام المعاكسة جداً التي تمر فيها. إبتداءً من الخميس ١٦ يكون وجود جوبيتور مناسب لك ويدعمك بكل ما ترغب بالقيام به لتجسيد بعض الأفكار ولبلورة بعض الآراء وتحسّن في ظروف عملك وهيكلية مشاريعك. قد تسير الأحداث بإتجاه مصلحتك بفضل الكوكب هذا، وقد يخفف معاكسة كوكب مارس. قد تحقق ربحاً إذا أظهرت بعض الليونة والعفوية وشخصية محببة وقدرة على جذب الآخرين بإهتمامك.

برج الأسد

قد تضطر للعودة إلى الوراء لمعالجة بعض المتغيرات. إذا أردت الرهان على أمر ما فيستحسن أن يكون يوم الثلثاء ٢١، والأربعاء ٢٢، لأنه من الممكن أن تعيش مغامرة جميلة جداً، وتمر بتجربة تعلمك الدروس وربما تجمد بعض المشاريع بغية درسها بعمق. مطلوب منك في الأسبوع هذا التأني جداً. قد يحمل يوم الاربعاء ١٥ شيئاً جديداً ويجعلك تفكر بمنحى آخر لم تعرفه في السابق، ويوضح لك يوم الخميس ١٦، الأمور أكثر وينور لك طريقك وقد يصل إليك شخص يخبرك بأمر ما يجعلك تأخذ قرارات جديدة أو مختلفة.

برج العذراء

بدأ التوتر يخف وبدأت أنت ترى الأمور على حقيقتها وكأنّ هناك أحدهم ينير لك الطريق لذا لا تكون مضلل. تأخذ إنطباعاً عن أحد الأشخاص وترى أن هذه هي إتجاهاته وتتلقى إشارات مهمة في الوقت المناسب في أول الأسبوع هذا. لكن لا تتوقع حدث مغري أو مرضي بين يوم الأحد ١٩، والإثنين ٢٠، لأن هذين اليومين معاكسين وقد تعترض طريق نجاحك عقبات كثيرة. إذا كنت مراهن على هذين اليومين فكن متحفظاً أو حاول التأجيل. تصرف بهدوء إذا شعرت أن هناك عاصفة، حتى تمر بسلام.

برج الميزان

تكون الأجواء معاكسة في أول الأسبوع هذا، يعني هذا، عليك التركيز على أفكار واضحة وصريحة ولا تجعل اي أحد يوقعك بالإلتباس. لا تتأخر في وضع أسس ثابتة لأعمالك وإستفد من يومين الجمعة ١٧، والسبت ١٨، حتى تقوم في عملية إعلان أو عملية ترويجية أو حتى تبدأ في دعاية تجارية. تصادف مساعدة مادية أو معنوية من قبل الزوج أو أحد الأبناء أو حتى أحد الأقرباء في الأسبوع هذا، وتشعر بالأمان. تشكل مهارتك في الحصول على الذي تريده نقطة قوية جداً خاصة وأنك تتمتع بحيوية شديدة وقدرة على المثابرة من دون تعب.

برج العقرب

يحمل لك فينوس الموجود في برجك حماسة وجاذبية وتمارس سحر كبير بين يوم الأربعاء ١٥، والخميس ١٦. تستقطب التأييد إذا كنت مرشح لمنصب، كما تكون الفترة الممتدة إلى يوم الجمعة ١٧، جيدة للسفر وللتعاطي مع بعض الغرباء واللقاءات الإستثنائية. تخدم الظروف طموحاتك وطروحاتك حتى تنفذ حلم أو فكرة أو رغبة في الأسبوع هذا. لا تنتظر الحظوظ بل عليك ان تسعى فالأفلاك تحمل لك بشرى سارة إذا سعيت، شرط الإبتعاد عن المناكفات وإثارة الحساسيات وعدم البدء بأي خطوة جديدة بين يوم الجمعة ١٧، والسبت ١٨.

برج القوس

شارك في مناسبات إجتماعية ومقابلات وقم بإتصالاتك في أول يوم من الأسبوع هذا. حاول التنويع بالنشاطات لأنّ الأفلاك تدعم هذه الخيارات. لكن إياك أن ترتكب هفوة ببوحك بسر عليك المحافظة عليه بين يوم الأحد ١٩، والإثنين ٢٠. لا تعطي ثقتك لبعض المحتالين وخاصة في هذين اليومين، وإنتبه من تملق يهدف لتوريطك.

برج الجدي

ركز على أعمالك وميولك وإستفد من الجهود التي قدمتها حتى تفرح بتطوراتها أو بنتائجها حاليا. تحقق إنجازات وتكون سعيداً فيها، وقد تحتفل في هذه المناسبة. تقوم بإتصالات حتى تدعم أعمالك. وتكون ملهم جداً بين يوم الجمعة ١٧، والسبت ١٨، حتى تكسب المال وتلفت الإنتباه. تقدم أفكار مبتكرة وتلاقي الإعجاب خاصة إذا تعلقت هذه الأمور بشأن عام أو إذا كانت تعني مجموعة من الناس. حاول إختيار يوم الأحد ١٩، حتى تبلغ بعض الأهداف وتبلور فكرة أو تعقد إجتماع مهني. كن دقيقاً بين يوم الثلثاء ٢١، والخميس ٢٣، لأنّ الفترة هذه قد تثير إزعاجك أو تجعل معنوياتك هابطة.

برج الدلو

قد تدقق في بعض الحسابات أو تلجأ لأحد يدير شؤونك المادية في الوقت هذا. تكون مستعداً لتغيير يحصل في مجال عملك ومهمة أو دور لك. وقد تتبوأ مركز أو تعين في منصب أو قد تقوم في دور مهم وأساسي وتكون في الطليعة ويسطع نجمك.

برج الحوت

قد تُظهر عن إرادة صلبة وقوية حتى تفي بوعودك وتتمم مسؤولياتك من دون تذمر. تجد المناخ متوتر قليلاً حتى تاريخ ١٩، لكن عليك ترطيب الأجواء وتكون هادىء ولا تثير النعرات وتصب الزيت فوق النار. تعد الفترة هذه دقيقة لذا حاول إتمام واجباتك بصمت وهدوء وبدون إثارة حساسية في الوقت هذا، خاصة إذا كان هناك حدث مهم أو مناسبة أو إجتماع. قد تثبت كفاءتك وفاعليك بصورة مذهلة جدا بين يوم الأحد ١٩ والإثنين ٢٠. تنال نتائج ممتازة ولا تخشى من المبادرة ومن توظيف بعض الأفكار المبتكرة لأن السماء تدعمك.