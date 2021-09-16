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100 عام وأكثر... هذه هي أعمارهم

Lebanon 24
16-09-2021 | 10:00
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سجلت اليابان رقمًا قياسيا جديدًا في أعداد المعمرين الذين تبلغ أعمارهم مئة عام أو أكثر، وقدرت وزارة الصحة عددهم بنحو 86 ألفا و510 أشخاص.

وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية أمس الثلاثاء إن عدد المعمرين المسجل حتى 15 سبتمبر/أيلول الجاري يمثل زيادة قدرها 6060 شخصا عن العام السابق، ليواصل ارتفاعه للعام الـ51 على التوالي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" (Kyodo) اليابانية.

وأظهرت البيانات التي نشرتها الوزارة قبيل عيد احترام المسنين، الذي تحتفل به البلاد الاثنين المقبل، أن النساء يمثلن نسبة 88.4% من إجمالي المعمرين أي 76 ألفًا و450 امرأة، بزيادة قدرها 5475 عن العام السابق، في حين بلغ عدد المعمرين الرجال 10 آلاف و60 بزيادة قدرها 585.

وأشارت إلى أنه مع بداية المسح عام 1963 بلغ عدد المعمرين في البلاد 153 شخصًا، لكنه تجاوز الألف عام 1981، و10 آلاف عام 1998، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى تقدم التكنولوجيا الطبية.

وكانت وزارة الصحة قالت في يوليو/تموز الماضي إن متوسط العمر المتوقع في اليابان، وهي إحدى الدول ذات معدلات الشيخوخة الأسرع في العالم، ارتفع إلى مستويات قياسية لكلا الجنسين عام 2020 ليبلغ 87.74 عاما للنساء و81.64 سنة للرجال.

مع بداية المسح عام 1963، بلغ عدد المعمرين في البلاد 153 شخصًا، لكنه تجاوز الألف عام 1981 و10 آلاف عام 1998 (الجزيرة)
وتعد كاني تاناكا، أكبر معمرة في اليابان وتبلغ من العمر 118 عاما، ودخلت موسوعة "غينيس" (Guinness) للأرقام القياسية كأقدم شخص على قيد الحياة في العالم.

وولدت تاناكا عام 1903، وهو العام الذي حلق فيه الأخوان رايت بأول طائرة تعمل بالطاقة في العالم. في حين أن ميكيزو أويدا، البالغ من العمر 111 عامًا، يعد أكبر الرجال سنا في اليابان.

(وكالة الأناضول)
المصدر: االاناضول
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