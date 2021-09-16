منوعات

"الجنس مقابل العلامات"...هذا ما حصل في إحدى الجامعات

Lebanon 24
16-09-2021 | 13:53
A-
A+
Doc-P-864598-637674226446800556.jpg
Doc-P-864598-637674226446800556.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عادت قضية الابتزاز الجنسي في الجامعات المغربية إلى التداول مجددًا بعد حادثة جديدة تحقق فيها وزارة التعليم، ضمن ما يشاع عن "الجنس مقابل العلامات".  

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أن أستاذًا في جامعة الحسن الثاني بسطات مارس ابتزاز طالبات جامعيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة إن الواقعة الجديدة في كلية الحقوق بالجامعة كشفت، بعد تداول محادثات يظهر فيها أحد الأساتذة وهو يعرض منح طالبات لدى زملائه الأساتذة نقاطًا أو علامات جيدة مقابل علاقة جنسية معه.

وحسب الصحيفة فإن المحادثات تضمنت خطابًا غارقًا في الإباحية ومقطع فيديو، و"حديثًا عن استقطاب طالبات أخريات مقابل مساعدتهن على النجاح في دراستهن، وهو "مقابل" لم يخرج بدوره عن نطاق ممارسة الجنس".

وقال الوزير سعيد أمزازي للصحيفة إن "الوزارة سوف تتخذ الإجراءات المناسبة بناء على ما سيتمخض عنه التقرير الذي ستُعده المفتشية العامة".

بينما نفى الأستاذ المشار إليه الاتهامات، وقال للصحيفة: "إن كل ما يروج في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة" وأن الواقعة مرتبطة بالصراع الانتخابي، إذ ترشح في الانتخابات الأخيرة بمدينة أبي الجعد باسم حزب الحركة الشعبية.

وأضاف أن هاتفه النقال "تعرض للسرقة في بداية الحملة الانتخابية" وقدم شكوى بذلك، وقال إن المحادثات "تمت فبركتها قصد التأثير على الناخبين خاصة، وعلى سير العملية الانتخابية ككل في الدائرة التي ترشح فيها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-09-16
15:51 | 2021-09-16
15:37 | 2021-09-16
14:06 | 2021-09-16
14:00 | 2021-09-16
12:00 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website