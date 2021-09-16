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هدد زوجته بالقتل...فهكذا كان مصيره

Lebanon 24
16-09-2021 | 14:06
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قررت النيابة العامة في الكويت حبس مواطن 21 يومًا وإحالته إلى السجن المركزي بعد تهديد زوجته بالقتل عبر رسالة نصية هاتفية.
 
وتتلخص تفاصيل القضية في خلافات بين المجني عليها الزوجة وبين المتهم الزوج منذ أكثر من عام وكان ويجبرها على القيام بأمور معينة.

وقال الدفاع: "يوم الاثنين الماضي وعندما ذهبت موكلتي إلى مقر عملها وعندما كانت تركن سيارتها تفاجأت بالمتهم يغلق بسيارته مسار سيارتها وكان يلوح بيده "انزلي واركبي معاي بسيارتي" وهو في حالة عصبية فأغلقت على نفسها أبواب سيارتها وبدأت باستخدام هرن السيارة باستمرار دون توقف طالبةً النجدة وعندها ارتبك ولوح لها عند رقبته بالذبح وغادر مسرعا".

وتابع الدفاع: "عندما التقيا في المخفر بعد استدعائه وقت شكوى التهديد كان يهدد برأسه متوعدًا لها ولأختها و قد طلبت المجني عليها من ضابط المخفر توثيق ذلك من خلال الكاميرات الموجودة بالمخفر.
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