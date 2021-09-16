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قضية اغتصاب وقتل... والشاهد ليس من البشر

Lebanon 24
16-09-2021 | 15:37
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شاهد من خارج عالم البشر، سيحسم مصير متهمين اثنين في قضية اغتصاب وقتل تعرضت لها امرأة أربعينية.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الخميس، أن الشاهد الرئيسي في قضية قتل واغتصاب الأرجنتينية إليزابيث توليدو (46 عامًا) هو طائر الببغاء.

وكانت إليزابيث استأجرت مع اثنين من أصدقائها منزلًا في العاصمة بوينس آيرس، حيث تعرضت هناك للقتل بعد الاغتصاب، في كانون الأول 2018.
 
ولدى وصول الشرطة إلى المكان، لاحظت شرطية أن الببغاء يردد: "لا. من فضلك. دعني أذهب"، وهو ما يعتقد المحققون أنها الكلمات الأخيرة للسيدة المالكة لهذا الطائر الملون.

وقال أحد الجيران في شهادته في القضية إنه سمع الضحية تصرخ "لماذا ضربتني"، وبعدها فر أحد المتهمين في القضية من المنزل.

وبالإضافة إلى شهادة الببغاء والجار، جمعت السلطات أدلة أخرى مثل الحمض النووي.

ويواجه المتهمان، أحدهم وعمره (53 عامًا)، والآخر (65 عامًا) عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهما.
المصدر: سكاي نيوز
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