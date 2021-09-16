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منوعات
طالبهما بعدم بيع المخدرات أمام منزله فأنهيا حياته بهذه الطريقة
Lebanon 24
16-09-2021
|
15:51
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تعرض رجل حاول نصيحة شبان بالابتعاد عن تجارة المخدرات، إلى القتل أمام منزله، في قصة حزينة شهدتها شوارع منطقة حلوان بالقاهرة.
تلك قصة محمود إسماعيل، شاب لم يتخط من العمر 25 عامًا، ومن سكان منطقة عرب غنيم في حلوان جنوبي القاهرة.
وقتل محمود على يد شقيقين يعملان في بيع المواد المخدرة، لا لشيء إلا لأنه قال لهما بحكم الجيرة أن يمتنعا عن إيذائه ويتوقفا عن بيع هذه البضاعة قرب منزله، فعقد المتهمان العزم على التخلص منه.
المتهمان هما مصطفى .أ، ومحمد.أ، واشتهرا بكثرة التعدي على أهل المنطقة والتعدي على كل من ينصحهما بالإقلاع عن أفعالهما المشينة، بحسب شهود عيان.
وقال سيد حمدي، أحد أصدقاء الضحية، إن المجني عليه أبدى غضبه من المتهمين، الذين اتخذا من المنطقة التي يقطن بها مكانًا لبيع موادهم المخدرة ولترويج تجارتهما المشبوهة، فطالبهما بعدم ممارسة هذا النشاط المشبوه في الشارع وأنه بحكم الجيرة ينصحهما بالتوقف عن ذلك وإلا سيقوم بالإبلاغ عنهما، فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي وانتهي الأمر في حينه.
وأضاف: أن المتهمين قررا تأديب محمود، وبعد دقائق معدودة حضرا للمنطقة ومعهما أسلحة بيضاء وانهالا بالطعن عليه ليسقط غارقًا في دمائه ويفارق الحياة في الحال وسط ذهول المارة.
وتابع أن المتهمان معروف عنهم أعمال البلطجة وتعاطي المواد المخدرة والتجارة فيها وعلى نزاع دائم مع الجميع في المنطقة.
وبحسب شهود عيان فإن الضحية محمود إسماعيل كان حسن السمعة ويخدم الجميع، مما جعل مقتله بتلك الطريقة يتسبب في حالة حزن كبيرة بالمنطقة وأعلن جميع الأهالي الحداد عليه.
وقد هرب المتهمان ولكن قوات لأمن تعقبتهما وتمكنت من ضبطهما في عدة ساعات وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
المصدر: سكاي نيوز
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