الحمل

تتخلص من أزمة مالية صعبة سببها سوء إدارة بعبض الزماء وعدم اطلاعهم المتواصل على الحسابات

الثور

نجاح كبير وغير متوقع في العمل، بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لدعم المشاريع التي طرحها بعض الزملاء

الجوزاء

قد يطرأ اليوم ما يجعل القرارات صعبة قليلاً، لكنك تتخلص من عثرات تعرقل الخطى وتتجنب نزاعاً قد يسبب لك مشاكل مع الزملاء

السرطان

أجواء مريحة جداً تخيّم عليك وعلى الشريك ما يفتح الطريق أمامكا نحو مستقبل أفضل

الاسد

تعامل مع الشريك بهدوء، فهو حسّاس لكنّه في الوقت نفسه صعب المراس وعنيد

العذراء

إحذر المتاعب الصحية واحرص على سلامة المنزل والعائلة لتبقى الأجواء هادئة

الميزان

باتت مطالب الشريك تشكّل عبئاً عليك، ووضع حدّ لذلك افضل بكثير

العقرب

إبنِ على قواعد صلبة وابتعد عن المواجهات وحب السيطرة، ولا تعمل من دون إبلاغ الشريك

القوس

تنتظرك المكافآت والمفاجآت السارة، وتزداد الأرباح والتسويات والانفراجات، فما عليك سوى اقتناص الفرص لحظة وصولها

الجدي

تجتمع اليوم ببعض زملاء المهنة وتتناقش وإياهم في سبل تطور العمل

الدلو