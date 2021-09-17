مواليد هذه الأبراج يشعرون الآخرين بالتفاؤل.. هل أنت من بينها؟

مواليد الابراج يتشاركون صفات عامة قد تطغى عليها العلامات الايجابية او السلبية. ولهذا من الممكن ان يشيعوا في اجوائهم الفرح او التوتر، السعادة او الحزن، التفاؤل او التشاؤم. ومنهم 4 مواليد عادة ما يترقب الجميع حضورهم ومواعيد مجالستهم. والسبب انهم يدفعون الجميع الى الشعور بالتفاؤل والرضى والارتياح. ويعود هذا الى طريقة تفكيرهم والى بعض تصرفاتهم الحسنة كما الى ميلهم الى تقديم العون الى كل من يحتاج الى ذلك. وتصف مواليد هذه الابراج ايضاً بصفات اخرى مميزة.

مواليد الأبراج الذين يشعرون الآخرين بالتفاؤل:

الحمل

يعتبر مولود الحمل من اكثر مواليد الابراج ميلاً الى المرح وان واجه بعض الظروف الصعبة. فهو يتميز بالقدرة على اشاعة اجواء الفرح في محيطه وعلى جعل الاشخاص اليائسين يستعيدون الامل والاندفاع. كما انه مخطط جيد ما يجعله بدوره دائم الحماس لأداء مختلف المهمات. وغالباً ما ينعكس هذا على مجتمعه الصغير حيث تنتقل عدوى حماسه الى الآخرين. ولهذا غالباً ما يصبح هذا المحيط منتجاً ونافعاً في اتجاهات الحياة المختلفة. ومن صفاته ايضاً انه يحب التزام الصمت في اوقات المشادات لكن المتخاصمين يعرفون جيداً انه يمتلك مفايتح الحل ويمنحونه ثقتهم التامة.

العذراء

يتسم مولود العذراء بالجدية كما انه نادراً ما يظهر اللطف تجاه الآخرين. ورغم هذا يحبه الجميع لأن يتسم بطيبة القلب. كما انه خدوم ويبدي دائماً استعداده لتقديم العون. ومن ابرز صفاته الصراحة التامة والوضوح وعدم المواربة والبعد التام عن الخبث. وهذا ما يجعله موضع ثقة الكثيرين ومحط آمالهم. فهو بالنسبة اليهم القادر على حل الكثير من المشاكل. كما انه يظهر تعاطفه في المواقف التي تستدعي ذلك. وفي المقابل فإنه يلتزم الصمت حين يواجه بنفسه مشكلة ما. ولهذا لا يشعر الكثيرون بحزنه ويرون انه دائم المرح. وهذا ما يجعلهم يتمسكون بمجالسته ومشاركته نشاطاته والكثير من جوانب حياته.

الميزان

يبدو مولود الميزان دائم الابتسام. فهو لا يبكي ولا يعبر عن ألمه الا في مرات نادرة. ولهذا يعتقد الكثيرون انه لا يتألم ابداً. فهو يحاول قدر الامكان تخفيف آلام الآخرين ورفع روحهم المعنوية ودفعهم الى استعادة الامل. كما انه يلقي النكات ويحرص على عدم نقل الاخبار الحزينة. وهو ايضاً لا يتردد في جعل الاشخاص المحيطين به يفكرون بطريقة ايجابية ويرون النصف الممتلئ من الكأس. فمصاعب الحياة بالنسبة اليه مجرد مراحل مؤقتة لا بد من عبورها. كما ان الحزن شعور غير دائم بالنسبة اليه والمحبة والمسامحة هما الخياران الافضل في مواجهة كل المشاكل والظروف.

الدلو

يعتبر الدلو من مواليد الابراج الاكثر عطفاً على الآخرين. فهو يظهر الكثير من الصلابة وقوة الارادة. الا انه سرعان ما يتفاعل عاطفياً مع الاشخاص المحيطين به ويدفعهم الى الشعور بأنهم لا يواجهون الازمات بمفردهم وانهم سيحصلون على الدعم الذي يحتاجون اليه. كذلك ورغم غيابه الاجتماعي شبه الدائم، يظهر مولود الدلو بشكل مفاجئ في الظروف التي تتطلب ذلك. وهذا ما يستدعي الكثير من الثناء والتقدير في محيطه. فهو ذلك الشخص الذي يحبه كل المقربين منه ويرون في قوة ارادته وعدم ميله الى الاستسلام رغم الصعاب سبباً لشعورهم بالتفاؤل. ولهذا هو من اكثر مواليد الابراج قدرة على احتلال القلوب.