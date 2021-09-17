طاقم روسي يتوجه إلى الفضاء الخارجي لتصوير أول فيلم "فضائي"

يتوجه رائدا فضاء واثنان من المتخصصين في السينما، أوائل الشهر المقبل، إلى محطة الفضاء الدولية من أجل تصوير أول فيلم في الفضاء الخارجي.وقال صانعو فيلم روسي، أمس الخميس، إنه من المقرر أن يتوجه طاقم روسي، يضم رائدي فضاء واثنين من المتخصصين في السينما، إلى محطة الفضاء الدولية في الخامس من أكتوبر من أجل تصوير أول فيلم في الفضاء الخارجي، وذلك على متن مركبة سويوز إم إس-19.ويأتي انطلاق هذا الطاقم، إلى محطة الفضاء الدولية التي تدور حول الأرض على ارتفاع نحو 354 كيلومترا، بعد أسابيع فقط من إطلاق أول طاقم كامل من المدنيين إلى الفضاء على متن صاروخ وكبسولة طورتها شركة سبيس إكس، الأمر الذي يضيف عنصرا للمنافسة المستمرة منذ عقود في مجال رحلات الفضاء بين روسيا والولايات المتحدة.