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اكتشاف حلي ومجوهرات قديمة نادرة (صورة)

Lebanon 24
17-09-2021 | 11:00
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أعلن البروفيسور إيغور خرابونوف، من جامعة القرم الفدرالية، رئيس البعثة العلمية، أن علماء الآثار عثروا خلال أعمال الحفر بالقرب من سيمفيروبل، على مجموعة من المجوهرات القديمة النادرة.

وأشار البروفيسور، إلى أن علماء الآثار، عثروا خلال عمليات الحفر الجارية في مقبرة "أبوشكا"، التي تبعد حوالي 20 كيلومترا عن مدينة سيمفيروبل، على مجوهرات في مقابر أسلاف قبائل آلآن (رعاة إيرانيين)، الذين عاشوا في شبه جزيرة القرم في القرن الثالث الميلادي.

ويضيف العالم، من بين القطع الأثرية التي عثر عليها- زوج من الأقراط، وثلاثة أساور وحلي على الطراز الروماني المتأخر المتعدد الألوان ويسمى أيضا (طراز العقيق)، الذي يتميز بوجود عقيق كبير وزخرفة بارزة. وكان هذا النمط منتشرا على نطاق واسع من نهر الدانوب إلى القوقاز، خلال النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي والنصف الأول من القرن الرابع الميلادي.
ويشير البروفيسور، إلى أن جميع القطع الأثرية التي عثر عليها هي بحالة جيدة، وذات قيمة كبيرة للمتحف.


ويقول، "إن ما يميز مقبرة أبوشكا، هو كونها مكان دفن ممثلي خمس حضارات- السكيثية المتأخرة، والسارماتية الوسطى ، والسارماتية المتأخرة ، والجرمانية ، وآلان".
وقد عثر الباحثون في هذه المقبرة أيضا على نماذج مختلفة من السيوف استخدمها مقاتلو آلان، تعود معظمها إلى القرن الرابع الميلادي.

المصدر: روسيا اليوم
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