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وفاة مخترع الآلة الحاسبة عن عمر يناهز الـ81 عاما

Lebanon 24
17-09-2021 | 14:00
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توفي السير كليف سينكلير، رائد الحوسبة المنزلية، مخترع الآلة الحاسبة عن عمر يناهز الـ 81 عامًا.

وحسب "سكاي نيوز" فقد أخبرت ابنته بليندا سنكلير صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن والدها توفي في منزله بلندن صباح أمس الخميس.

وقالت سنكلير لبي بي سي إن والدها مصاب بالسرطان منذ أكثر من عقد وما زال يعمل على الاختراعات حتى الأسبوع الماضي "لأن هذا هو ما أحب فعله"، مضيفة أنه "كان مبدعًا وخياليًا وبالنسبة له كانت مثيرة ومغامرة، كانت شغفه".

في حديثها إلى صحيفة الغارديان ، قالت ابنته: "كانت الأفكار والتحدي الذي وجده مثيرًا.

"كان قد أتى بفكرة ويقول ،" لا جدوى من السؤال عما إذا كان شخص ما يريدها ، لأنهم لا يستطيعون تخيلها ".

وأضافت: "لقد كان شخصًا رائعًا إلى حد ما، بالطبع، كان ذكيًا جدًا وكان دائمًا مهتمًا بكل شيء، لافتة إلى أن ابنتها وزوجها "مهندسان لذا كان يتحدث معهم عن الهندسة".

وكان رجل الأعمال الملياردير البريطاني قد أطلق أول كمبيوتر استهلاكي ميسور التكلفة في عام 1980، بتكلفة أقل من 100 جنيه إسترليني، قبل التوسع في مشاريع أخرى مثل الساعات الرقمية وأصغر جهاز تلفزيون في العالم.

وُلد السير كلايف عام 1940، وترك المدرسة في سن 17 عامًا، وأصبح صحفيًا تقنيًا يكتب كتيبات إرشادية متخصصة.

وفي سن الثانية والعشرين، أسس شركة "سينكليرراديونيسز"، وهي أول شركة له، حيث قام بتصنيع مجموعات راديو لطلب البريد، بما في ذلك أصغر راديو ترانزستور في العالم، ولاحقًا في حياته، ابتكر آلة حاسبة الجيب وأطلق عليه لقب "معالج الإلكترونيات".

المصدر: سكاي نيوز
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