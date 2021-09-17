هذه هي الابراج الوفية والاكثر خيانة.. لأي فئة تنتمون؟

لكلّ برج صفاته الشخصية وخصوصاً في ما يتعلق بالحياة العاطفية والزوجية. فبعض الأبراج تتسم بالوفاء التام فيما تتأرجح أخرى بين الخيانة والإخلاص. وثمّة فئة ثالثة لا يمكن الوثوق بها لأنها تميل بشكل كبير إلى الكذب والمراوغة وعدم الوفاء.

الأبراج الأكثر وفاءً

يمكن أن تشعروا بالاطمئنان التام إذا كان شريك حياتكم ينتمي إلى برج السرطان أو الجدي أو الثور أو العذراء. فمواليد هذه الأبراج يعتبرون الأكثر وفاءً. فهم يحتاجون بشكل دائم إلى أن يحظوا بالدعم والأمان العاطفيين ويُظهرون إخلاصهم التام لمَن يشاركهم الحياة. كما أنهم يسعون إلى التعبير عن عواطفهم بأشكال مختلفة.

الأبراج الوفية القابلة للخيانة

نقصد بهذا تلك التي يُظهر مواليدها الوفاء إلى أن تشهد حياتهم ما يجعلهم يقترفون فعل الخيانة. فهم لا يتمتعون بالحصانة على هذا الصعيد. إذاً انتبهوا جيداً إذا كان شريكم ينتمي إلى برج الأسد، الميزان، القوس أو العقرب. فهو وفيّ، لكنّه لن يكون بمنأى عن الخيانة في حال توفرت الظروف التي تشجعه على ذلك.

الأبراج الأكثر خيانة

هل ينتمي شريك حياتكم إلى أبراج الحمل أو الجوزاء أو الدلو أو الحوت؟ إعلموا أنّ الكثير من مواليد هذه الأبراج يميلون إلى الخيانة. فهم غير قادرين على بناء علاقة زوجية مستقرة ودائمة.