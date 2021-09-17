منوعات

هذه هي الابراج الوفية والاكثر خيانة.. لأي فئة تنتمون؟

Lebanon 24
17-09-2021 | 09:20
A-
A+
Doc-P-864860-637674916555891252.jpg
Doc-P-864860-637674916555891252.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لكلّ برج صفاته الشخصية وخصوصاً في ما يتعلق بالحياة العاطفية والزوجية. فبعض الأبراج تتسم بالوفاء التام فيما تتأرجح أخرى بين الخيانة والإخلاص. وثمّة فئة ثالثة لا يمكن الوثوق بها لأنها تميل بشكل كبير إلى الكذب والمراوغة وعدم الوفاء.
 
الأبراج الأكثر وفاءً
يمكن أن تشعروا بالاطمئنان التام إذا كان شريك حياتكم ينتمي إلى برج السرطان أو الجدي أو الثور أو العذراء. فمواليد هذه الأبراج يعتبرون الأكثر وفاءً. فهم يحتاجون بشكل دائم إلى أن يحظوا بالدعم والأمان العاطفيين ويُظهرون إخلاصهم التام لمَن يشاركهم الحياة. كما أنهم يسعون إلى التعبير عن عواطفهم بأشكال مختلفة.  
 
الأبراج  الوفية القابلة للخيانة  
نقصد بهذا تلك التي يُظهر مواليدها الوفاء إلى أن تشهد حياتهم ما يجعلهم يقترفون فعل الخيانة. فهم لا يتمتعون بالحصانة على هذا الصعيد. إذاً انتبهوا جيداً إذا كان شريكم ينتمي إلى برج الأسد، الميزان، القوس أو العقرب. فهو وفيّ، لكنّه لن يكون بمنأى عن الخيانة في حال توفرت الظروف التي تشجعه على ذلك.
 
 
الأبراج الأكثر خيانة
هل ينتمي شريك حياتكم إلى أبراج الحمل أو الجوزاء أو الدلو أو الحوت؟ إعلموا أنّ الكثير من مواليد هذه الأبراج يميلون إلى الخيانة. فهم غير قادرين على بناء علاقة زوجية مستقرة ودائمة. 

المصدر: الجميلة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-09-17
15:38 | 2021-09-17
15:33 | 2021-09-17
14:54 | 2021-09-17
14:48 | 2021-09-17
14:46 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website