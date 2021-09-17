منوعات

مفاجأة غير متوقعة لسيدة بوجبة "برغر" من هذا المطعم... إليكم ماذا وجدت!

Lebanon 24
17-09-2021 | 09:05
A-
A+
Doc-P-864861-637674918035029940.jpg
Doc-P-864861-637674918035029940.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفاجأت سيدة كانت تتناول وجبة "برغر" في أحد مطاعم الوجبات السريعة في بوليفيا، باكتشافها لشيء "غريب" في شطيرتها.

وبينما كانت ستيفاني بينتيز تتناول وجبة "برغر" من مطعم "هوت برغر" في مدينة سانتا كروز، تفاجأت بشيء علق في فمها.

ووفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن ستيفاني، فإنها وجدت إصبعا مقطوعا في الشطيرة التي كانت تأكلها.

ونشرت ستيفاني على الفور صورة للإصبع ووجبة الطعام على حسابها في موقع "فيسبوك"، مرفقة بتعليق قالت فيه: "أثناء تناولي الطعام، وجدت هذا الإصبع في الوجبة".

وواصلت ستيفاني نشر فيديوهات تظهر رد فعل العاملين في المطعم بعدما طلبت مديره للتحدث معه، حيث عرض عليها تقديم أي شيء تريده كتعويض.

وفي فيديو آخر نشرته ستيفاني، ظهر ممثل عن إدارة سلسلة المطاعم وهو يخبرها أن "البرغر" يأتي جاهزا للتحضير في المطعم، وأنه لم تسجل مثل هذه الحادثة معهم من قبل.

وأوضحت الزبونة "المصدومة" أن المطعم واصل عمله بشكل اعتيادي وكأن شيئا لم يحدث على الإطلاق.

وبعد تداول منشور ستيفاني على نطاق واسع، وصف متحدث باسم سلسلة المطاعم الأمر بأنه "حادث مؤسف"، موضحا أن عاملا فقد جزء من سبابته أثناء تحضير اللحم.

وردا على الحادثة، قرر نائب وزير الدفاع عن حقوق المستخدمين والمستهلكين، إغلاق فرع المطعم مؤقتا، وفرض غرامة مالية على الشركة صاحبة المنشأة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-09-17
15:38 | 2021-09-17
15:33 | 2021-09-17
14:54 | 2021-09-17
14:48 | 2021-09-17
14:46 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website