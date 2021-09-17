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رفضت أن تكمل حياتها مع زوجها... طلبت الطلاق فقتلها شقيقها!

Lebanon 24
17-09-2021 | 10:34
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جريمة جديدة هزت محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا الأربعاء، والتي راحت ضحيتها ابنة الـ21 عاماً.

في التفاصيل قتلت الشابة ديلان عبدالرحمن على يد شقيقها بعد أن رفضت أن تكمل حياتها مع زوجها المرغمة عليه.

وكانت ديلان قد تعرضت لضغوطات من ذويها للزواج من ابن عمها مطلع آذار 2021. ودبّت الخلافات بين الزوجين، ما دفع الشابة لطلب الطلاق.

ثم هربت من منزل زوجها وتوجهت إلى بيت أهلها، وأخبرتهم برغبتها في الطلاق. إلا أن رد فعل شقيقها كان عنيفاً، فأقدم على قتلها برصاصة استقرت في قلبها.
 
 
المصدر: العربية
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