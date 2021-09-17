منوعات

تفاصيل جديدة في قضية "الجنس مقابل العلامات" في هذه الجامعة

Lebanon 24
17-09-2021 | 14:38
A-
A+
Doc-P-864980-637675119147383955.jpg
Doc-P-864980-637675119147383955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظهرت تفاصيل جديدة في القضية التي حظيت بمتابعة كثيفة وعرفت إعلاميا باسم "الجنس مقابل العلامات" في إحدى جامعات المغرب.

ومع البحث الذي تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حلت لجنة وزارية بجامعة الحسن الأول بسطات، للتحقيق في الملف الذي تداولته بشكل مكثف مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف المنابر الإعلامية المغربية.

واجتمعت اللجنة مع رئيسة الجامعة، ومع بعض المسؤولين في كلية العلوم القانونية والسياسية حيث يتهم أستاذ جامعي بابتزاز طالبات، مقابل تحسين معدلاتهن.

ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن مصادر قريبة من الملف أن "الفرقة الوطنية استمعت لثلاثة أساتذة جامعيين يدرسون بالكلية المعنية، بمن فيهم اثنان كانا موضوع شكاية تقدمت بها طالبة بالكلية ذاتها".

وأضافت مصادر الصحيفة أن "هناك شكاوى جديدة تتعلق بالتحرش الجنسي والابتزاز".

ونقلت عن مصدر في الجامعة أن "الوضع مشحون، وهناك محاولات لدفع الطالبات إلى الخروج بتصريحات من أجل التأثير على العدالة والبحث التمهيدي".

وحول ما قاله الأستاذ المتهم من أن الأمر لا يعدو كونه تصفية حسابات شخصية خاصة أنه مرشح للانتخابات، قالت الصحيفة أنه "لم يكن مرشحًا لرئاسة المجلس الجماعي، وكان حاصلًا على 5 تزكيات واحدة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".
 
وقالت المصادر إن الفرقة الوطنية استمعت إلى "طالبتين شقيقتين، بينما ما زالت الطالبة الثالثة موضوع المحادثات الجنسية في حالة فرار".

وكان الأستاذ الجامعي المتهم قال إن المحادثات التي انتشرت على نطاق واسع "مفبركة"، وأشار إلى أن هاتفه النقال "تعرض للسرقة خلال حملته الانتخابية، وهو ما جعله يسارع إلى رفع شكاية في الموضوع إلى الضابطة القضائية".

وتوعد بملاحقة كل من يتعرض له بتشويه السمعة.

وذكرت الصحيفة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتمدت "على تقنيات معلوماتية متطورة، بفضل الرقم السري "الأبوجي" الخاص بكل طالبة، بناء على المحادثات التي انتشرت".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-09-17
15:38 | 2021-09-17
15:33 | 2021-09-17
14:54 | 2021-09-17
14:48 | 2021-09-17
14:46 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website