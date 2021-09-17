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ذهب ليقطف الفطر!...جندي يختفي لستة أيام في الغابة

Lebanon 24
17-09-2021 | 14:48
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عثرت فرق بحث روسية على جندي مفقود منذ ستة أيام بالقرب من غابة في منطقة موراشينسكي بمدينة كيروف غرب البلاد.

وكان الجندي طلب من قائده الذهاب إلى الغابة للبحث عن الفطر، لكنه لم يعد إلى وحدته مطلقًا.

ويوم الخميس تم العثور على الجندي منهكًا على جانب طريق، حيث أكد أنه ذهب بالفعل لقطف الفطر، لكنه ضل طريقه من دون أن يلحظ ذلك.

وحاول الجندي العودة إلى وحدته لكن محاولاته باءت بالفشل، وأشار إلى أنه سمع أصوات المروحيات والمعدات العسكرية لكنه لم يتمكن من إعطاء إشارة، بعد أن تسببت الأمطار في إتلاف ولاعته.

وفي وقت لاحق، تم نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.
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