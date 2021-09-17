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بريطاني يكتشف أنفاقًا خفية تحت منزله فيها قطع أثرية (فيديو)

Lebanon 24
17-09-2021 | 15:33
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اكتشف البريطاني فريدي غودول تحت منزله القديم الذي أنشئ قبل 500 عام في مقاطعة ساسكس بجنوب إنجلترا، أنفاقًا خفية مع قطع أثرية مختلفة.

وبعد الاطلاع على صور فوتوغرافية قديمة لمنزله، اكتشف البريطاني "غرفة سرية" في المنزل، كان هناك أيضًا ممرًّا يوصل بينها وبين أنفاق تحت المنزل.

وعثر غودول أثناء تفقد الأنفاق والممرات التي لم يرها من قبل، جدارًا عليه أسماء وتواريخ، وصندوقًا قديمًا كانت فيه رسائل وكتب، مؤرخة في عام 1848، تضمنت بعض المعلومات عن المنزل وأصحابه السابقين.
 
 
كما اكتشف غودول كتبًا دراسية وطاولات للتلاميذ، تعود إلى بداية القرن الماضي.

ونشر البريطاني مقاطع فيديو لرحلته في "الغرف السرية" على موقع "يوتيوب"، وقد تمت مشاهدتها عدة ملايين من المرات.
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