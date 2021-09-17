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"عائلة وانغ".. تجربة زواج بين أردنية وصيني

Lebanon 24
17-09-2021 | 15:38
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استضاف برنامج ناس أونلاين "عائلة وانغ" المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تضم الزوجين ناصر من الصين وهديل من الأردن للتحدث عن تجربتهما معًا.

تحدث ناصر، الذي يجيد اللغة العربية بحكم دراسته في الأردن، عن بداية معرفته بهديل، وكان السبب رغبته بتعلم اللغة العربية بشكل أفضل، حيث تكللت هذه المعرفة بالزواج.

وقالت هديل إنه في البداية كان يوجد تردد لدى عائلتها من الزواج من ناصر، وبعد عدة محاولات وافق والدها على خطوة الزواج، وتابعت قائلة: "أقمنا زفافًا في الأردن وفي الصين، وما يميز الفرح بالصين أنه عبارة عن وليمة طعام تمتد على مدار يوم كامل، ويأتي المعازيم لتناول الطعام والمباركة للعروسين".

وعن المشترك بين الثقافتين الصينية والعربية، قالت هديل إنه يوجد لدى الشعب الصيني فكرة "لمّة العائلة"، واحترام الجد والجدة، ويتمسكون بالعادات والتقاليد.

أما حول المحتوى الذي يقدمانه عبر الشبكات الاجتماعية، قال ناصر إنهما يحاولان تقديم ثقافة بلديهما وتفاصيل عن تجاربهما الحياتية اليومية، والتحديات التي يمكن أن تواجههما معًا.
 
 
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