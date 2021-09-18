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منوعات
العثور على رسم غريب على الأرض عمره 4000 عام في جمهورية تيفا الروسية
Lebanon 24
18-09-2021
|
05:00
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عثر علماء الآثار في جمهورية تيفا الروسية على زخارف هندسية تشكلها الحجارة (غيوغليف) ترمز إلى صورة ثور على سطح الأرض.
وتعد تلك الصورة رسما لا مثيل له في وسط آسيا. ويعتقد العلماء أن عمره يزيد عن 4 آلاف عام.
أفاد بذلك ناطق عن شركة "كراسنويارسكايا غيو أخيلوجيا" (علم الآثار الأرضية في كراسنويارسك) في حديث أدلى به يوم 16 سبتمبر لوكالة " تاس" الروسية.
يذكر أن (غيوغليف) هو رسم موضوع على سطح الأرض تتراوح أبعاده ( طوله وعرضه) بين 4 أمتار ومئات الأمتار، لذلك لا يمكن رؤيته إلا من ارتفاع شاهق.
واكتشفت تلك الزخارف الهندسية المتكونة من الحجارة على شكل ثور في منطقة بلدة "هوندرغاي" التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة تشاغان في جمهورية تيفا الروسية بجنوب شرق سيبيريا.
ويكتشف العلماء عادة مثل هذه الزخارف في آثار العصر البرونزي. لكنها غالبا لا تمثل أية صورة لأي مخلوق. وقال كليوتشنيكوف، إن رسم الثور القديم على سطح الأرض اكتشف لأول مرة في وسط آسيا. وأضاف إن الغاية من هذا الرسم الذي يعود إلى العصر البرونزي لا تزال مجهولة إلى حد الآن. ويعتقد البعض أن الرسم الأرضي له علاقة بحضارة "أوكونيف" القديمة التي تطورت في وادي (مينوسينسك) بجنوب إقليم كراسنويارسك منذ 4 آلاف عام. وبلغ طول الرسم الأرضي 4 أمتار وعرضه 3 أمتار تقريبا.
وقال الناطق إن الزخارف الأرضية لها علاقة على الأرجح بعبادة الثور التي انتشرت في هذه المنطقة في قديم الزمان. لكن سابقا علماء الآثار لم يكتشفوا هناك سوى نقوش صخرية للثور وليست رسومه على الأرض.
يذكر أن علماء الآثار حققوا هذا الاكتشاف أثناء إجراء الحفريات في منطقة مدينة تشاغان وأرسلت أكاديمية العلوم الروسية بعثة إلى تلك المنطقة لتبحث عن قطع أثرية قد تكتشف نتيجة إنشاء الأوتوستراد الجديد.
المصدر:
روسيا اليوم
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