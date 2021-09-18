بالتفاصيل.. هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً في الـ 2022

مع اقتراب الأشهر الأخيرة من سنة 2021، تعرفوا إلى الأبراج التي ستكون الأكثر حظاً عام 2022.

برج العذراء

برج العذراء يعتبر من الأبراج الأكثر حظًا في العام 2022.

هذا العام سيكون حافلًا بالقوة والعزم والتصميم من أجل المضي قدمًا وتحقيق الأهداف. ويمكن للعذراء التطلع الى عام مذهل. الحظ سيكون حليف العذراء على الصعيد المادي، وكل ما سيلمسه هذا البرج سيتحوّل الى مصدر للمال الوفير. وبالتالي، إذا أراد الاستثمار فعليه عدم التردد؛ حيث سيكون المال متوفر والحظ موجود. ولكن الحظ لا يعني ترك الامور للصدف إذ يجب التخطيط وبشكل منطقي وعقلاني قبل اتخاذ القرارات.

هذا العام، يعتبر جيدًا في حياتك أيها العذراء، من أجل تجربة بيع وشراء أصول جديدة. وفي الغالب سوف تستمتع بحصاد ثمار هذه المغامرات في أوائل الخريف. كما أن هذا العام سيكون وقت جذب الموارد المالية من أماكن بعيدة ووسائل غير عادية.

ما ينتظر العذراء خلال العام هو الكثير من الوفرة العاطفية والمهنية. في الواقع سيكون العذراء محظوظًا جدًا وسيشهد الكثير من المفاجآت السارة التي تُفرح قلبه، خصوصًا على الصعيد العاطفي.

فالأعزب سيجد نفسه يرتبط في علاقات جدية وذلك لانه مقاربات التواصل ستختلف وتتبدل وهذا ما سيساعد الاعزب على العثور على الحب والمرتبط على التقرب من الشريك.

برج الميزان

يعد عام 2022 مولود برج الميزان بالحظوظ الوافرة

يعتبر عام 2022، الأعلى حظًا بالنسبة لمولود الميزان على شتى الأصعدة، وخصوصًا على الصعيد المادي. سيشهد الميزان هذا العام الكثير من السفر والتفاعل مع الأصدقاء المقرّبين والزملاء الجدد، وسيصبح الوجه الذي تصدره للعالم هذا العام هو وجه القوة والتصميم، مما يجعله أكثر قدرة لالتقاط الأحلام والأهداف قصيرة وطويلة الأجل. أما المال فسيكون في أعلى مستوياته على الإطلاق، وسيأتيك أيها الميزان موارد مالية بطرق غير معتادة. كن كريمًا في هذا الوقت. لكن، انتبه على المال الذي جمعته ولا تبدده بسهولة خصوصًا في فترات فبراير ومارس وشهور الخريف الأولى من هذا العام.

ستتعلم مهارات جديدة وستدخل مشاريع مبتكرة وكل هذا سيؤدي إلى المال والحصول عليه من العديد من المصادر بشكل غير متوقع وجنبًا إلى جنب مع التحقق الذاتي والتقدير من قبل المحيطين، خصوصًا وأنك قد عملت بكد طويل في الخلفية لعدة سنوات. أخيرًا جاء الوقت لتدخل دائرة الضوء. وسط كل هذا النجاح يجب أن تسعى نحو التوازن، وتبحث عن مستشارين جيدين تثق في آرائهم حتى لا يجرفك التيار نحو ما لا تحب.

برج العقرب

سيكون عام 2022، عامًا مليئًا بالحظوظ لمولود برج العقرب.

عام 2022 هو عام النمو المالي الكبير، وستجني الكثير من المكافآت أيها العقرب في الطريق بسبب الجهود التي بذلتها في الماضي. وفي نهايته ستصل إلى الوفرة المالية وتجد أعلى نقاط دخلك لتتحفظ به إلى السنوات القادمة. فقد حان الوقت لتأمين المستقبل. لكن، يجب عليك التذكّر بأن الحياة عبارة عن أمواج من الارتفاع والانخفاض، فيجب أن تستغل قوتك المالية هذا العام لتؤمن أي هبوط بأتي في السنوات القادمة.

فالعام الجديد سيكون تمامًا كما يحلم به العقرب؛ حيث سيكون "سيد" مصيره خلال الفترة القادمة. العقرب سيختبر فترة مثالية على الصعيد المهني وسيكون هناك الكثير من المكاسب كما أنه سيتمكن من إنجاز مشاريع عديدة لم يتمكن من إنجازها خلال السنوات الماضية. الحظ سيكون حليف العقرب على الصعيد المادي وسيكون هناك المال الوفير طوال العام.

التوازن هام جدًا خلال العام 2022؛ لأن الحظ سيوفر الكثير من القوة ولكن مع برج كالعقرب القوة يمكنها أن تتحول الى ما هو مدمر في حال لم يكن هناك التوازن. العام الجديد يوفّر لك أيها العقرب كل الحظ. لذلك، احرص على الاستفادة منه وعدم الجنوح إلى التطرف في الخيارات والقرارات لأن ذلك سيحول عامًا مثاليًا الى آخر سيء للغاية.

قد ينتقل العقرب الى مكان سكن جديد من أجل العمل أو من أجل فرصة جديدة في مجال مختلف.. وعملية الإنتقال هذه ستعود عليه بالكثير من الفائدة.

أما الحياة العاطفية ستكون مثالية والعقرب سيجد الحب والسعادة والرومانسية سواء كان مرتبطًا أو أعزبًا.

برج القوس

يعتبر برج القوس من أكثر الأبراج حظًا في العام 2022

العام 2022، يعدّ عامًا مثاليًا من أجل الإستثمار؛ وذلك لأن الحظ حليف القوس على الصعيد المادي. في الواقع القوس الذي لطالما عانى على الصعيد المادي سيجد نفسه وربما للمرة الأولى من فترة طويلة يعيش فترة من الرخاء المادي. العمل والاستثمارات الذكية التي سيقوم بها ستجعل المال يتدفق وسيتمكن من شراء كل ما يحتاج إليه من دون أن يصل الى مرحل الإفلاس التي لطالما اختبرها.

سيمر مولود القوس هذا العام، بالكثير من التغييرات الحياتية، وسيحصل على فرصة لإعادة صياغة ما يقدمه للعالم. يجب أن تتوخى الحذر أيها القوس عند الدخول في أي استثمارات، وحاول الابتعاد عن المشروعات المشتركة؛ لأنها ستدخل في الكثير من العثرات المالية والمشكلات. وبحلول أواخر الخريف يمكنك التخلّي عن الحذر لأن طاقاتك الداخلية ستجذب الموارد المالية والأمان المفقود، وستجذب المال بطريقة غير عادية.

النصف الأول من العام سيكون خاليًا من القلق والتوتر والحظ حاضر على الجبهة المهنية وبالتالي المالية بشكل غير مباشرة. قد يختبر البرج هذا فترة من الجمود ولكن الأمور ستسير بسلاسة مجددًا بعد ذلك.

على الصعيد العاطفي الحظ أيضاً سيساعد الذين ينتمون الى برج القوس للعثور على توأم روحهم والمرتبط سيتمكن من تحسين علاقته بالشريك أو البدء بمرحلة جديدة والتخلي عن علاقة سامة من أجل الإنطلاق نحو ما هو أفضل. فالقوس أيضًا برج متفائل، وبالتالي هو يقارب الحياة بعقلية متفائلة وبما أن العام 2022 كما قلنا يحمل الطاقة الإيجابية فإن المزاج الإيجابي للقوس سيجذب طاقة العام إليه.

برج الجدي

عام 2022 يعد من أفضل الأعوام التي سيشهدها مولود برج الجدي

يعتبر العام 2022، من أفضل الأعوام لمولود برج الجدي. فكل الجهود التي بذلها وكل التعب الذي وضعه والوقت الذي سخره من أجل تحقيق الأهداف ستؤتي بثمارها. فهذا العام هو عام تحقيق الاستقرار الطويل الأمد. والمقصود بهذا هو أن ما سيحدث خلال العام الجديد سيجعل النجاحات في الأعوام التالية سهلة ولا تحتاج الى بذل الكثير من الجهود. الحظ سيطال كل مجالات الحياة، المهنية والعاطفية والمادية والصحية والإجتماعية.

الجدي الذي يدرك تمامًا أهمية إستغلال الفترات الناجحة سيتمكن من الإستفادة من العام بشكل تام وكلي. ورغم أن العام هو عام قطف الثمار ولكن ذلك لن يجعل الجدي يتوقف عن وضع الجهود بل على العكس فهو سيبذل كل الجهود. وفي الواقع كل جهد سيتم بذلها ستكون نتائجه إيجابية أضعافاً مضاعفة عن الأعوام السابقة.

ستقدم أيها الجدي على اتخاذ خطوة للأمام ففي حالة الارتباط فسيتم الالتزام في ارتباط دائم واتخاذ خطوة جديدة في الموضوع، أما في الزواج فستفكران في إنجاب الأطفال، أما بالنسبة للأشخاص غير المرتبطين فينصحك الفلك بالبحث داخل دوائر الأصدقاء الموجودة حاليًا عن شريك حياتك، فأنت شخص تميل لدخول العلاقات العاطفية مع الأشخاص الذين تعرفهم وتطمئن لهم عن الأشخاص الغرباء.

فالأعزب سيتزوج والمتزوج سيختبر فترة رائعة والذي يخطط للإنجاب سيتمكن من تحقيق الحمل خلال العام 2022.

برج الحوت

سيشهد مولود برج الحوت عامًا سحريًا في 2022

ينتظر الحوت عامًا سحريًا. فهذا العام هو في الواقع أحد الأبراج الأكثر حظًا في العام الجديد؛ إذ كل من جوبيتر وساتورن وأورانوس سيتواجدون في موقع مثالي لبرج الحوت. جميع مجالات حياة الحوت ستختبر فترة غير مسبوقة من الإنتعاش. الحياة المهنية ستكون في ذروتها حتى الفئة التي ستقوم بعدد من المخاطرات سيكون الحظ الى جانبها وسيتضح بأن كل ما قامت به كان صائبًا ومنطقيًا.

لا شيء سيقف بوجه الحوت فالعام الجديد بالفعل سيكون فترة مثالية لن تتكرر قبل فترة طويلة. لذلك إستعد أيها الحوت لتقبل كل تلك الطاقة الإيجابية لانها ستوفر لك الكثير من النجاح والحب والسعادة.

الحياة العاطفية أيضًا ستكون مثالية فالمرتبط سيختبر فترة مثالية والأعزب سيجد الحب. والمرتبط بعلاقة حب سيدخل القفص الذهبي.

وتشير التوقعات إلى أن الفترة الأولى من العام ستكون عادية جدًا وحتى ربما مملة الى حد ما. ولكن، الفترة تلك لن تتجاوز الشهر الأول وعلى أبعد تقدير الثاني ولاحقًا الصورة كلها ستصبح أجمل وأفضل. استمتع بعامك الرائع أيها الحوت؛ لأنك تستحق كل الحظ وكل السعادة والنجاح والحب.

الحمل

أنت تبدأ في العمل حتى من بداية العام من خلال الانخراط في مشروع واسع النطاق ، والذي سيضمن استقرارك المالي للأشهر القادمة وسيحددك على الاستثمار في عمل شخصي كنت قد وضعته جانباً مؤخرًا . حتى لو واجهت بعض الصعوبات ، في النهاية ، ستثبت جميع الخيارات التي قمت بها أنها الخيارات الصحيحة

برج الثور

أنت أكثر ثقة من أي وقت مضى في قوتك ، لذلك ستطلق العمل الذي كنت تحلم به لفترة طويلة. حتى لو بدت البداية صعبة للغاية ، في النهاية ستكون محظوظًا ، وستبدأ الأمور في الاستقرار وتصبح مربحة ، خاصة وأن بعض الأشخاص سيقدرون مبادرتك ويستثمرون معك.

برج الاسد

سوف تستمتع بعام مع الكثير من الرضا المالي ، بسبب حدسك الكبير. بصرف النظر عن الاستثمارات التي ستحقق فوائد أسرع مما كنت تتوقع ، ستتلقى أيضًا مبلغًا كبيرًا من المال ، والذي اعتبرته بالفعل خسارة ، لذلك يبدو أن الكواكب في صفك.

الجوزاء

منطقيون ويحللّون كثيرًا قبل اتخاذ أي قرار، سواء في حياتهم المهنية أو حتى الشخصية. وفي العام 2022 ستتاح لهم فرص مهنية جديدة، تمكنهّم من تحقيق ذاتهم وتغيّر حياتهم نحو الأفضل وفق طموحاتهم، وبالتالي سيحققون النجاح والاستقرار المادي.

الدلو

هم أكثر الأبراج إبداعًا، يحبون استقلاليتهم وحريتهم. وعلى الرغم من أنهم ليسوا مغرمين بالتغيرات. لكن، ستجدهم محاطين بها. هذه التغيرات، مهما كانت جيدة أو سيئة، تنتهي في نهاية المطاف بكونها جزءًا من حياتهم. فعام 2022 سيكون ركوب السفينة الدوارة بالنسبة لمواليد برج الدلو، ومرونتهم ستسمح لهم بالتأقلم مع التغييرات؛ إذ أنهم قادرين على تحقيق ذاتهم أينما وجدوا وسيحققون النجاح وجني الأرباح.

السرطان

سيستمتع بحياة عائلية هادئة جداً في العام 2022. شهر ايلول سيكون الفترة التي يخرج فيها بأفضل الافكار. وحركة الكواكب ستجعل حتى الذين عادة يعانون من مشاكل في التواصل من الذين ينتمون الى برج السرطان خبراء في التفاوض والاقناع ما سيمكنهم من تحقيق مكاسب كبيرة لانفسهم.

هناك امكانية كبيرة لان يلتقي السرطان بأشخاص جدد ويقوم خلال مراحل لاحقة من العام من تكوين علاقات شراكة معهم.

خلال الفترة الاخيرة من العام سيقرر بانه حان الوقت للقيام بتغييرات في حياته المهنية وقرراه سيكون صائباً. على الصعيد العاطفي الاشهر الاكثر ررمانسية هي حزيران و تموز وتشرين الثاني.

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