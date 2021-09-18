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منوعات
اكتشاف مفاجئ للعلماء بشأن منحوتات جِمال عثر عليها في السعو دية
Lebanon 24
18-09-2021
|
08:00
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توصل خبراء آثار إلى أن منحوتات جِمال اكتشفت في السعودية قبل سنوات يتراوح عمرها بين 7000 و8000 سنة، مما يجعلها أقدم من أهرامات الجيزة وأحجار ستونهنج الشهيرة.
وبحسب الدراسة الي نشرت في مجلة العلوم الأثرية، الأربعاء، اعتقد الخبراء في البداية أن منحوتات الإبل عمرها حوالي 2000 سنة، غير أن استخدام الأشعة تحت الحمراء والإشعاع الحراري لقياس طاقة الفوتونات أظهر مفاجأة هي أن تاريخها يعود إلى عصر ما قبل التاريخ (5200 إلى 5600 قبل الميلاد).
وأظهرت البحوث، التي أجراها فريق يضم 14 عالما، أن المنحوتات يسبق تاريخها الأهرامات في الجيزة.
وكان يعتقد سابقا أن المنحوتات يعود تاريخها إلى ألفي عام، غير أن الدراسة تظهر أن تاريخها يعود إلى أكثر من ذلك.
ورغم تضررها على مر السنين، إلا أن المنحوتات الواقعة في منطقة الجوف، وهي محافظة في شمال السعودية، لا تزال ظاهرة إلى اليوم.
وبحسب الفريق، فقد استغرق إنجازها ما بين 10 و 15 يوما، وتطلب ذلك استعمال أدوات رفع من قبل العمال الذين أنجزوها.
وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، ماريا غواغنين، عالمة الآثار في معهد ماكس بلانك لعلوم التاريخ البشري في الإمارات " إنها مذهلة تماما".
وتعد المنحوتات، وهي بالحجم الطبيعي، الأقدم في العالم لحيوانات مجسمة بالحجم الطبيعي.
المصدر:
الحرة
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