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وفاة أب وأبنائه الـ3 صعقًا بالكهرباء...هذه التفاصيل

Lebanon 24
18-09-2021 | 14:00
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كشفت وسائل إعلام مصرية، تفاصيل حادثة وفاة أب وأبنائه الـ3، الجمعة، صعقًا داخل مصنع في محافظة بني سويف.

وكانت مديرة أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية الأمن، يفيد بمصرع أب و3 من أبنائه، داخل مصنع لتصنيع المخللات بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل.

وحسبما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، فقد وجهت مديرية الأمن 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادثة، وجرى نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، بعد أن أسفرت التحريات الأولية للحادث، وجود ماس كهربائي بأحد أحواض مياه تخزين المخلل، تسبب بوفاة الأشخاص.

ووفق التحريات والمعاينة الأولية للحادث، فقد تعرض الأب صاحب مصنع المخلل وأبنائه الثلاثة، لماس كهربائي من موتور، أثناء تنظيفهم لحوض تخزين المخلل، الذي يحتوي على مياه داخل المصنع الخاص بهم.
 
وذكرت الصحيفة المصرية تفاصيل الحادثة بأن الأب توجه عقب صلاة الجمعة، كعادته أسبوعيًّا، وأصطحب أبناءه الأربعة 3 من الذكور وبنتا لم تتخطى عامها السادس، إلى مصنع للمخللات.

وفوجئ الأب بعدما بدء وابنه الأكبر في تطهير حوض تخزين المخلل، بتعرضهما لصعق كهربائي، الأمر الذي جعل الابنين الباقيين يحاولان سحبهما، إلا أنهما لقيا ذات المصير.

ونجت الطفلة التي كانت تلهو خارج مصنع المخللات من الصعق، لأنها لم تدخل إلى الموقع الذي شهد وفاة الأب وأبنائه.
المصدر: سكاي نيوز
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