الحمل

لا تسمح أوضاعك المادية بالمجازفة، فكن حذراً ولا تتخذ القرارات الطائشة.

الثور

يرطّب هذا اليوم الأجواء قليلاً وتجد ملاذك بالقرب من بعض الزملاء، ومن الممكن أن تحقّق أمنية

الجوزاء الجوزاء

يهدّد هذا اليوم ببعض القطيعة والجفاء، إحذر الانتقادات والشكاوى المتكررة عنك، وواجه المنتقدين والمشككين بالحقائق الدامغة

السرطان

يخبّئ لك هذا اليوم مفاجأة سارّة ويجعلك تتفهّم بعض التفاصيل الماضية، ويساعدك في مجال إعلاني أو ترويجي

الاسد

يتحدث هذا اليوم عن أخبار مربكة تتعلق بمصداقية أحدهم أو بحياته المهنية

العذراء

يضع هذا اليوم حدّاً للإشكالات، ويشكّل طالعاً جيداً ويتحدث عن شراكة قد تنمو

الميزان



يحدّثك هذا اليوم عن الماضي أو يعيد طرحه مجدداً لكي تأخذ العبر مما حصل في السابق، فتكون واعياً كثيراً

العقرب

يوم ملائم جداً ويفتح أمامك أبواباً مغلقة أو يسهّل الطريق، انتبه لأوضاعك المالية فقد تتعقّد الأمور

القوس

تركّز على زوايا مالية ومادية، وتُقبل على عملية تقويم لأوضاعك المادية وتشعر ببعض الارتباك

الجدي

تواجهك تحدّيات شتى غير أنك واثق بقدراتك وبأنك على مستوى المسؤولية

الدلو

ترتفع المعنويات ويهدأ المزاج فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز مشروعاً لتبدأ آخر

الحوت

يركّز هذا اليوم على ضرورة الانتباه إلى عملك وقد يزفّ إليك خبراً سارّاً