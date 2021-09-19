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منوعات
طلق زوجته بعد فراره من البلاد!
Lebanon 24
19-09-2021
|
02:00
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بدأ آخر يهودي غادر أفغانستان، زبولون سيمانتوف، إجراءات طلاق زوجته التي تعيش في فلسطين المحتلة منذ عقدين، في أول خطوة له بعد مغادرة أفغانستان بتمويل من حاخام يهودي أميركي.
وينقل تقرير من صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن سيمانتوف (62 عاما) منح زوجته، لانا موساييف، ما يعرف بـ"غيت"، أو طلاق ديني.
وبموجب القانون اليهودي، لا يمكن حصول الزوجة قانونا على الطلاق بدون وثيقة يهودية تقليدية يصدرها ثلاثة حاخامات في محكمة تسمى "بيت دين".
وبسبب إقامته في أفغانستان كآخر يهودي في البلاد، كان من الصعب على الزوجة الحصول على الوثيقة.
المصدر: الحرة
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