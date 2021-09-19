من مدمن الى بطل... اليكم القاصة كاملة

قرار حاسم نقل شابا مصريا من مرحلة "الضياع" إلى منصات التتويج والبطولة، وفتح أمامه أحلاما وطموحات واسعة في المجال الرياضي، بعد نحو 20 عاما في قبضة المخدرات.حسام محمد.. من جسد مدمن خامل تجري بعروقه المواد المخدرة غير قادر على الاستغناء عنها، إلى شخص رياضي، لاعبا ومدربا، يسجل اسمه في سجلات الشرف، بعد أن توج بالمركز الأول في مسابقة الدرجة الثانية للعبة الـ"كيك بوكس" في مصر.في محافظة المنيا جنوب القاهرة نسجت خيوط القصة الملهمة لمحمد صاحب الـ35 عاما، الذي وقع فريسة للإدمان طوال عقدين متتاليين، عانى خلالهما الكثير من المتاعب والأزمات الصحية والنفسية والمجتمعية، حتى بحث عن طريق التعافي متسلحا بالإصرار والعزيمة.والتحق محمد بأحد مراكز التأهيل العاملة ضمن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتلقي العلاج والتأهيل الصحي والنفسي والمجتمعي على مدار شهر ونصف، خرج بعدها إنسانا جديدا يحمل هدفا ساميا، هو أن يكون بطلا رياضيا في الـ"كيك بوكس".وعبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، روى صندوق مكافحة الإدمان قصة محمد منذ بداية الإدمان مرورا بتعافيه وحتى تفوقه الرياضي وحصوله على المركز الأول في الـ"كيك بوكس" مؤخرا، فضلا عن مشاركته في تصفيات منتخب مصر للسامبو، وكذا عمله كمدرب "كيك بوكس" في المنيا خلال فترة وجيزة منذ تعافيه.وبحسب الصندوق، فقد عانى محمد على مدار 20 عاما مع الإدمان، مما تسبب له في مشكلات مختلفة، إلى أن توجه لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتم توجيهه إلى أحد مراكز التأهيل (مركز العزيمة في محافظة المنيا) الذي ظل فيه 45 يوما، حصل خلالها على تأهيل نفسي واجتماعي إضافة إلى جلسات العلاج بالعمل والرياضة، لإعادة ثقته وتأهيله بدنيا ورياضيا.ووضع حسام هدفا نصب عينيه هو المشاركة في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في الـ"كيك بوكس"، وتمكن من المشاركة في البطولة بعد خروجه من المركز بشهر ونصف تقريبا، إثر استفادته من برنامج التأهيل الرياضي بالمركز ورفع لياقته البدنية، كما حصل على دورة تدريبية في الاتحاد المصري للـ"كونغ فو"، إلى جانب عمله مدربا بأحد النوادي المحلية في محافظة المنيا.ويضيف أنه "فور الخروج من المركز بدأ ممارسة لعبة الـ(الكيك بوكس)، حتى حقق بطولة الجمهورية الدرجة الثانية مؤخرا وفي فترة وجيزة"، لافتا إلى أنه كانت لديه خبرة سابقة في الألعاب القتالية، لكنه مارس الـ"كيك بوكس" لأول مرة بعد تعافيه وخروجه من المركز الذي ساعده بشكل كبير في تأهيله بدنيا.ويحلم حسام باللعب للمنتخب المصري للـ"كيك بوكس"، وحصد المزيد من البطولات في المرحلة المقبلة كلاعب، فضلا عن طموحاته كمدرب أيضا.وقال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مساعد وزيرة التضامن عمرو عثمان في بيان، إن حصول محمد على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة الـ"كيك بوكس"، يؤكد أن "مرض الإدمان يمكن التعافي منه حيث تتيح المراكز التابعة للصندوق كافة الخدمات العلاجية بجانب التأهيل البدني والرياضي، وأيضا اكتشاف المواهب والمساعدة على تنميتها بما يفيد المتعافين".