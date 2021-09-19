الأبراج والمال ما هي حظوظ برجك؟.. وهؤلاء الاكثر ثراءً

حين يتعلق الامر بالمال والابراج، فحظوظ البعض في تحقيق الثراء أكبر من غيرها وذلك لان فئة تعرف السبيل الى القمة وفئة اخرى لا تعرف. فما هي حظوظكم المالية بحسب ابراجكم؟.

العذراء

برج العذراء يملك قدرة لا تملكها غالبية الابراج. القدرة على توقع النجاح. البرج هذا يتعامل مع الامور بمنطق وعقلاني وعليه فهو يتخذ القرارات الواعية، وعندما نضيف الصبر الى المعادلة مع الكثير من الجهود والعمل الجاد فان النتيجة حكماً ستكون تحقيق الثراء.



العذراء دائماً يسعى للمزيد لانه يدرك بانه يمكنه تحقيق المزيد، يعمل بجد ويضع كل جهوده فيما يريد تحقيقه. والسبب الفعلي الذي يجعل العذراء من اكثر الابراج قدرة على تحقيق الثراء هو أنه لا يسعى عندما يجد فرصة امامه هو لا يتعامل معها وكأنه عليه اعادة ابتكارها، بل كل ما يقوم به هو تحسينها وبالتالي فإن تحقيق المال مضمون. برج العذراء يملك قدرة لا تملكها غالبية الابراج. القدرة على توقع النجاح. البرج هذا يتعامل مع الامور بمنطق وعقلاني وعليه فهو يتخذ القرارات الواعية، وعندما نضيف الصبر الى المعادلة مع الكثير من الجهود والعمل الجاد فان النتيجة حكماً ستكون تحقيق الثراء.العذراء دائماً يسعى للمزيد لانه يدرك بانه يمكنه تحقيق المزيد، يعمل بجد ويضع كل جهوده فيما يريد تحقيقه. والسبب الفعلي الذي يجعل العذراء من اكثر الابراج قدرة على تحقيق الثراء هو أنه لا يسعى عندما يجد فرصة امامه هو لا يتعامل معها وكأنه عليه اعادة ابتكارها، بل كل ما يقوم به هو تحسينها وبالتالي فإن تحقيق المال مضمون.

العقرب

بالنسبة للاخرين قد يبدو العقرب وكأنه لا يمكن الاعتماد عليه ولكن محيطه المقرب منه يدرك بأن مصيره في هذه الحياة هو العظمة والنجاحات.

العقرب برج حدسي للغاية وهو يتبع عقله وقلبه في الوقت عينه، وحين يشعر بأنه عليه عدم السير خلف المنطق والاعتماد حصرياً على الحدس والقلب فهو يقوم بذلك وغالباً ما يكون قراره في مكانه.



عادة وخلال رحلة العقرب للثراء هو يبحث عن شريك بشكل عام يكون صديقاً له ومعاً يحققان النجاح والثراء. فالعقرب يحتاج لشخص يبادله الثقة الكبيرة لان من دونها لا سبيل للنجاح. بالنسبة للاخرين قد يبدو العقرب وكأنه لا يمكن الاعتماد عليه ولكن محيطه المقرب منه يدرك بأن مصيره في هذه الحياة هو العظمة والنجاحات.العقرب برج حدسي للغاية وهو يتبع عقله وقلبه في الوقت عينه، وحين يشعر بأنه عليه عدم السير خلف المنطق والاعتماد حصرياً على الحدس والقلب فهو يقوم بذلك وغالباً ما يكون قراره في مكانه.عادة وخلال رحلة العقرب للثراء هو يبحث عن شريك بشكل عام يكون صديقاً له ومعاً يحققان النجاح والثراء. فالعقرب يحتاج لشخص يبادله الثقة الكبيرة لان من دونها لا سبيل للنجاح.

الأسد

الأسد يدرك أهمية المحاربة من اجل ما يؤمن به حتى ولو كان كل محيطه يعارضه. كل ما يقوم به الاسد مخطط له بشكل مسبق وعليه فهو لا يقفز بشكل أعمى. برج حدسي للغاية وهو غالباً ما يثق بحدسه حين يتعلق الامر بحسم قرارات هامة.

كما انه مبدع ما يعني ان فرصه لتحقيق الثراء لا تعد ولا تحصى. دائماً هناك الافكار الجديدة والمبتكرة التي يمكنها ان تعود بالفائدة المادية ولكن الاسد لا يحب إشراك الاخرين معه في أفكاره هذه بل يفضل ان ينفذها بمفرده. هو أصلاً لا يحب أن يكون جزءاً من مشاريع الاخرين لتحقيق الثراء لانفسهم وعليه فهو يريد منهم الامر نفسه، اي الا يحاولوا حشر انفسهم في مشاريعه لتحقيق الثراء.



الثور

الثور برج يعمل بجدية بالغة كي يتمكن من تدليل نفسه بشكل يفوق الوصف. هو من الابراج التي تفهم اهمية العمل الجاد ولكنه في الوقت عينه يدرك بان المال وجد لإنفاقه بشكل صحيح.

الثور يضع كل جهوده في عمله كي يتمكن من جني المال وذلك لان في عقله هدف واحد، هو يريد كل الإمتيازات التي تأتي مع الثراء وعلى رأسها حياة مريحة للغاية.

ولكن بشكل عام نجاح الثور ليس بالمهمة السهلة ومع ذلك فان عيبه الا وهو العناد الشديد يخدمه خلال رحلته لتحقيق الثراء.

فهو لا يستسلم ولا يتراجع حتى ولو اتهمه الجميع بان ما يقوم به ضرب من الجنون لان المشروع فاشل لا محالة. ولكنه يتمكن من تحقيق النجاح لانه عنيد جداً.



الجدي

الجدي برج ينظر للصورة كاملة قبل القيام بأي خطوة. يفكر بكل الاحتمالات الممكنة وبنتائجها ثم يعيد تقييمها قبل ان يقرر. البرج هذا يعتمد على العقل والمنطق فقط من اجل حسم القرارات وبالتالي لا مكان لاي قرارات عشوائية مندفعة.



قد يبدو الجدي وكأنه بارد وعديم المشاعر ولكن بالنسبة اليه القرارات الخاصة بالمال لا علاقة لها لا بمشاعر ولا قلب.. بل عقل ومنطق لاأكثر.



يدرك الجدي بان السبيل الوحيد لتحقيق الثراء هو من خلال الذكاء على كل الاصعدة، سواء لناحية الاستثمار أو الانفاق ولذلك فهو يضع خطة كاملة وشاملة تتناول مختلف الجوانب.





الحمل

الحمل برج طموح للغاية وهو يملك القدرة على التنفيذ. البرج هذا عادة لا يستشير اي شخص حين يريد أن يقوم باي خطوة، بل يقرر وينفذ.

ولكن في حال كان الحمل يريد الثراء فعليه ان «يريد ذلك حقاً». فالبرج هذا دائماً يضع أولويات مختلفة لا علاقة لها بالمال.

هناك التفوق والابداع والقيام بعمل مثالي ثم لاحقاً قد يفكر الحمل بجني المال. لتحقيق الثراء على الحمل ان يوجه ما يحفزه في كل مجالات حياته باتجاه تحقيق المال.

الدلو

الدلو يقف وبشكل دائم عند مفترق الطريق فهو بشكل دائم في مكان ما في الوسط. نجاح الدلو في حياته بشكل عام مضمون ولكن تحقيق الثراء ليس كذلك. للثراء على البرج هذا ان يعرف كيف يلعب أوراقه بشكل صحيح.

الدلو برج مبدع وشخصيته المختلفة تساعد على النجاح من دون شك ولكن مشكلته هو انه حذر جداً وغالباً ما يعرف كيف يحول أفكاره الخاصة الى نجاح ومال. هو يعرف كيف يحول افكار الاخرين لفائدة مالية تعود عليهم ولكن حين يصل الامر الى نفسه فهو يتردد.

ما لم يتمكن الدلو من العمل مع شخص يدفعه خطوة للامام فهو لن يحقق الثراء على الاطلاق.





القوس

القوس ليس من النوع الذي يسعى للحصول على المساعدة خصوصاً حين يتعلق الامر بتحقيق الثراء. ما يجعل الوصول الى تلك المرحلة حلم لا اكثر.

مشكلة القوس هو انه يملك الأفكار المبدعة والعزيمة والتصميم ولكن فكرة ان يرتبط بشكل اخر في رحلة تحقيق المال تجعله يتراجع. ورغم ادراكه بانه بمفرده لن يصل الى مرحلة الثراء لان الامر يحتاج الى شركاء ودعم ولكنه يرفض ذلك ويفضل الإستمرار بمحاولة تحقيق ذلك بمفرده.



عدم قدرته على العمل مع الاخرين او تلقي الاوامر من احد تجعل حظوظه في تحقيق الثراء شبه معدومة.





السرطان

السرطان يملك هدفاً في حياته وهو تحقيق النجاح.. ولكن النجاح في عقل السرطان لا علاقة له بالمال. وفي الواقع عدم إكتراث السرطان سواء كان ثرياً ام لا امر جيد لانه لا يملك المقومات التي تمكنه من تحقيق الثراء.



جني الاموال يعني ان على السرطان الخروج من دائرة الراحة الخاصة به وهذا امر لا يمكنه القيام به. وبما انه من الابراج التي تشكك في كل شيء خصوصاً حين يتعلق الامر بالثراء السريع فهو يفضل الا يتورط في اي خطط حتى ولو كان من يطرحها صديق مقرب يمكن الوثوق به. كل قرار يتخذه السرطان هو قرار آمن، فهو لا يريد المخاطرة على الإطلاق.



الحوت

كل محيط الحوت يبلغه بانه أمضى الكثير من الوقت في عالمه الخيالي لدرجة أنه لم يعد يعرف الطريق المؤدي للنجاح. الحوت يحاول ان يفكر بقراراته قبل حسمها، وهذا امر جيد، ولكن المشكلة انه يمضي الكثير من الوقت هو يحاول حسمها ما يجعل الفرص تضيع واحدة تلو الاخرى.



حتى حين يقرر أن هذه الفرصة مناسبة وعليه أن يستغلها فهو يمنع نفسه من التقدم لانه يقلق اكثر مما يجب حول العواقب. مشكلة الحوت هو انه اما يخاف اكثر مما يجب أو انه يثق بالاخرين اكثر مما يجب..وفي كلتي الحالتين الامر يعني انه لن يحقق الثراء.





الميزان

الميزان سيجد نفسه في مكان ما يعجبه في الحياة، ولكن ذلك المكان لا علاقة له بالثراء.

قد يجد سعادته وراحة باله ولكنه لن يملك الثروات.

الميزان بشكل عام اما شخص متوازن منطقي وعملي أو فوضى عارمة وقرارات عشوائية. هو ما ينفك ينتقد نفسه ويشكك بقدراته على تحقيق اي شيء وبالتالي يفضل الالتزام بما يعرفه عوض المخاطرة.

يخاف من الفرص التي تطرق بابه فهو ما ينفك يفكر بانه في حال لم ينجح فان التداعيات ستكون وخيمة ولذلك يتراجع.

المشكلة الاخرى هو انه لا يطلب المساعدة لانه لا يظن بان الاخرين يملكون القدرة على تقديم النصائح التي تقوده بالاتجاه الصحيح.





الجوزاء

الثراء لا مكان له في حياة الجوزاء. البرج هذا لا يعرف حسم اي قرار كان وبالنسبة اليه مهمة اختيار أي لون سيرتديه مهمة منهكة وصعبة، فكيف هي الحال حين يتعلق الامر بقرارات هامة وضخمة تتعلق باستغلال الفرص والمخاطرة وتحقيق المال؟



البرج المتردد هذا يحتاج لوقته كاملا من اجل حسم الامور البسيطة ولا يثق بحدسه على الاطلاق ويمضي وقته كاملاً وهو يزن الحسنات والسلبيات ومع ذلك لا يتمكن من الخروج بقرار حاسم.



الجوزاء لن يتمكن من تحقيق الثراء لان التردد جزء شخصيته، وعليه فهو ما ينفك يشاهد الاخرين يستغلون الفرص التي كانت متاحة له والتي لم يستغلها لانه تردد وخاف.

