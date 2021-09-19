الحمل

يشجعك هذا اليوم على إحداث تغييرات وتعديلات في حياتك المهنية

الثور

تحقق الأرباح في الاستثمارات التي أنجزتها أخيراً، إنه يوم مناسب لشراء الأسهم وعقد الصفقات الكبيرة

الجوزاء

قد تواجه بعض التأجيل وسوء التفاهم او التأخير في العمل، كأن تضطر إلى القيام باجراءات جديدة

السرطان

تطرأ بعض الأحداث لتسبّب لك المشكلات أو الفشل، أنصح لك تعزيز العلاقات المهنية والابتعاد عن الأشخاص الغامضين

الأسد

تفقد أوراقاً مهمّة قد تحدّد مصيرك في الشركة التي تعمل وتضيّع مشروع حياتك

العذراء

وضعك المهني جيّد ولكن لا تتخذ القرارات المفاجئة وغير المدروسة، وإلا تكون خطوت خطوة ناقصة

الميزان

تفكّر ملياً في إحداث تغيير في مهنتك أو بدء عمل جديد، فيكون الحظ حليفك

العقرب

تنجح في إنجاز الأعمال المتراكمة عليك منذ مدة، لكن إحذر أن تجهد أعصابك

القوس

تواجه الكثير من الصعوبات، فلا تستسلم لأن الأمور ستنفرج قريباً

الجدي

تحدث تغييرات كثيرة من دون إنذار سابق تجعلك أمام تحديات كبيرة ومواجهة شرسة مع الزملاء

الدلو

أطلب المساندة من أحد الزملاء لمساعدتك على تخطي مشكلة بسيطة تواجهها مع زميل جديد

الحوت

ركّز على المهمة الموكلة إليك فالمكافأة قيمة وينتظرك منصب حساس