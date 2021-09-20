منوعات

اختفت في رحلة مع شريكها.. اكتشاف بقايا بشرية "تطابق" أوصاف فتاة مفقودة

Lebanon 24
20-09-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-865636-637677164368064953.jpg
Doc-P-865636-637677164368064953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، الأحد، اكتشاف بقايا بشرية تطابق أوصاف فتاة مفقودة منذ 11 ايلول الجاري،  في ولاية وايومنغ الأميركية. 

وأبلغت عائلة غابي بوتيتو، 22 عاما، عن فقدان تواصلها مع ابنتهم منذ أواخر اب، حيث كانت الشابة متجهة في رحلة عبر البلاد مع شريكها، برايان لوندري. 

وأكدت الشرطة أنه تم اكتشاف بقايا بشرية في الغابة الوطنية الواقعة بمقاطعة تيتون، وأن المؤشرات الأولية تطابق أوصاف الشابة المفقودة، مؤكدة أن عائلة الضحية قد أبلغت بالحادثة وأن السلطات بانتظار التأكيد النهائي لتشخيص الجثة. 

وكان قد أبلغ عن العثور على المركبة التي قامت الشابة بالسفر بها مع شريكها، الذي عاد بعد الرحلة وحده دون أن يعلق على مكان الفتاة. 

كما قامت الشرطة، السبت، ببدء عملية البحث عن شريك الفتاة، 23 عاما، الذي اختفى منذ يوم الثلاثاء، بعد أن صنفته الشرطة كـ"شخصية مهمة" في اختفاء بوتيتو.

وعاد لوندري إلى منزله منذ أكثر من أسبوعين دون بوتيتو ورفض التحدث إلى الشرطة، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون.

وأطلقت السلطات الأميركية عملية بحث واسعة للفتاة.

وكانت الشرطة قد نشرت مقاطع فيديو أخذت من سترات رجال شرطة السير بعد وصول بلاغ حول مشادة كلامية بين شخصين قبل أيام من الإبلاغ عن فقدان بوتيتو. 

وكان الشابان يوثقان رحلتهما عبر الولايات المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن التحقيقات لا تزال جارية دون ذكر أي تفاصيل أخرى. 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2021-09-20
02:19 | 2021-09-20
00:00 | 2021-09-20
23:00 | 2021-09-19
14:00 | 2021-09-19
12:00 | 2021-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website