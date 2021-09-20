ما الذي ينتظر الأبراج من أحداث ومفاجآت؟ إليكم توقعات النصف الاول من تشرين الأول 2021

ما الذي ينتظر الأبراج من أحداث ومفاجآت؟ وهل تتغير الأجواء بشكل إيجابي، ويكون لدى الأبراج محاولات كبيرة جداً وحركة وإنجاز وسعي للنجاح؟ وكيف ستكون الأجواء العائلية؟

إليكم أبرز توقعات الأبراج في النصف الأول من شهر تشرين الأول2021 على الصعيد المهني والعاطفي.

برج الحمل

مهنياً: ستكون على موعد مع المفاجآت على الصعيد المهني، وتسيطر الأجواء الإيجابية التي يتخللها الكثير من اللقاءات التي يجب إستغلالها في مكان العمل من أجل إستعادة التناغم.

عاطفياً: الفترة القادمة رائعة واحتمال حصول تغييرات جذرية في الحياة العائلية والاجتماعية وستجد نفسك مهتماً لأمور الصداقات والتعارف.

برج الثور

مهنياً: من الممكن جداً ان تتعزز الروابط المهنية، شرط ان تكون واعياً لواجباتك، لأنّ أي إهمال في العمل قد يؤدي الى نتائج غير محمودة. بوادر تمهيد للانتقال الى مرتبة أعلى، ونسبة حصولك على ترقية وزيادة على الراتب مرتفعة جداً.

عاطفياً: ستمكنك الطاقة الإيجابية التي تحركك من التواصل بشكل مقنع مع الآخرين، وبالتالي ما ستحصل عليه سيؤثر على حياتك على المدى البعيد، ستكون على موعد مع المفاجآت، وأسفار مفاجئة لم تكن تحلم بها او تتوقعها مع أحد أفراد العائلة.

برج الجوزاء

مهنياً: ستسير الأمور بسلاسة كبيرة لذا في حال كان هناك مشاريع مؤجلة، يجب البدء بها، وفي حال كانت الحياة المهنية تحتاج الى دفعة للإمام فإنّ الفترة القادمة ستوفرها لك.

عاطفياً: ستجد في الفترة القادمة التوازن في حياتك، وتجيب على بعض الأسئلة التي كانت تعذبك أكثر من غيرها وتتفاجأ بحدث عائلي مفرح.

برج السرطان

مهنياً: تدعمك الأفلاك وتجلب لك الأشياء الجيدة، وتعتبر الفترة القادمة مثالية لطلب المال، هناك إمكانية لان تحصل على ترقية وعلى زيادة على الراتب.

عاطفياً: حاول أن تأخذ كل الأشياء كما هي وسترى في النهاية أن كل شيء سينجح وسوف تدرك أنك سعيد بالفعل. ستكون هذه الفترة الزمنية واحدة من أفضل الفترات التي مرت، حيث ستكون مليئة بالرفاهية والإطمئنان.

برج الاسد

مهنياً: تنتظرك مرحلة من التقدم والإنفراجات، كما تنتظرك مفاجآت مالية وادارية. إستغل الفرص التي يمكنها أن تظهر لأنه بالتأكيد لن تتكرر قبل فترة طويلة. طاقة إيجابية ستكون مصدرا لقوة كبيرة ستجعلك تقوم بخطوات ستؤثر على حياتك المهنية بشكل إيجابي على المدى القصير والبعيد.

عاطفياً: يزداد الوئام في محيطك العائلي، وتزداد لقاءاتك سحراً وتكبر لائحة معارفك وصداقاتك خاصة مع الجنس الآخر. تزول عنك المشاكل ويكون لديك صفقات ناجحة تساعدك جداً في الامور العائلية.

برج العذراء

مهنياً: الظروف ايجابية جداً، تعرف تغييراً مفاجئاً في مكان عملك، إمضاء عقد عمل جديد أو العمل على مشروع جديد أو البدء بمشروع خاص.

عاطفياً: ستكون جذاب جداً وسيكون لديك الكثير من اللقاءات والزيارات والصداقات التي قد تنتهي بارتباط أو حب. وستتبدل المعطيات لصالحك، وتعود حياتك الى سابق عهدها، وستعود اليك الحماسة والنشاط المعهودين، ولاسيما على الصعيد الاجتماعي،

برج الميزان

مهنياً: تعرف نجاحاً واحوالاً غير متوقعة، كل شيء في العمل مهيئاً للنجاح، الأموال والمكاسب المادية تأتيك من جميع الاتجاهات.

عاطفياً: يسلط الفلك الضوء على جمال شخصيتك الجذّابة وبالتالي تعيش فترة دافئة وتتشجع على تبادل الاحاديث الشيقة مع محيطك.

برج العقرب

مهنياً: تجد أن المسؤوليات تتراكم عليك، وقد ترتبط بأسفار، ومفترق طرق، وخروجاً من عالمك الاعتيادي، فتكتشف جديد، وتترأس أعمال، وتثبت كفاءتك. تشعر بنوع من الجرأة، والحيوية، والاندفاع، وتأتيك الفرص مباغته، و ينتج عنها فوائد عديدة، وتحصل على تمويل، وقد تستثمر بعض الأموال.

عاطفياً: تتوسع دائرة اتصالاتك وتتجه إلى تغيير مكان الإقامة، وتتصالح مع نفسك، وتستفيد من سحرك لجذب الآخرين، تزدهر علاقاتك، وتكون علاقاتك الإجتماعية مميزة.

برج القوس

مهنياً: يتخلل الفترة القادمة التشويق والتغيير الجذري، تزول عنك المتاعب، وتكافئك الأقدار فتتوج جهودك السابقة، فتجسد الأحلام التي طالما تمنيتها، وتحقق ما أردت.

عاطفياً: تخوض طرق جديدة على المستوى العائلي والاجتماعي، وتهتم ببعض الصداقات، حيث تتمتع بشعبية استثنائية، ويحرص جميع من حولك على إرضائك، وتتعرف على أوجه جديدة تجلب لك الفرح والسعادة.

برج الجدي

مهنياً: ستكون الفترة القادمة بداية نور جديد بعد فترة من الظلام. تنجز مشروعاً طالما حلمت به، تغير وجهتك كلياً، وتتطلع إلى الخارج وتنجح، وتتلقى أرباحاً.

عاطفياً: ستشعر بالاستقرار والحيوية وتسجل تطورات مهمة جداً على الصعيدين العائلي والإجتماعي. يتحسن المناخ الفلكي بشكل ملفت، فتنفتح على العالم الخارجي واثقاً وسعيداً، وتعيد السيطرة على الأمور وتجد حلولاً لمشاكلك.

برج الدلو

مهنياً: تعدك الأفلاك بانفراجات، فتتحرر من القيود، وبعض المخاوف السابقة، وتتاح لك الفرص رغم كل شئ، وتتميز بين الآخرين. تصل إلى إنجازات كبيرة لم تخطر على بالك.

عاطفياً: تتمتع بجاذبية ورونق، وتكون محط الأنظار من الطرف الآخر، ويحوم حولك الأصدقاء والمحبون وتتاح لك فرص اللقاءات الحلوة، والعذبة.

برج الحوت

مهنياً: تخدمك الظروف والصدف، وذلك دون جهود كبيرة منك، وتتلقى جائزة، أو شهرة. تحقق أحلام كثيرة دون جهود مبالغ فيها، وتستثمر بمجالات عديدة، وتحصل على مبلغ من المال انتظرته طويلاً.

عاطفياً: ستنعم بفترات طويلة من الإستقرار والطمأنينة بفضل التوق إلى حياة أكثر استقراراً. تستفيد من ظروف طارئة وتطورات، وقد تذهب في سفر ممتع مع أحد أفراد العائلة، وتحدث تغييراً على المستوى الشخصي طالما حلمت به .