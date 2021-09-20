جوائز إيمي تعود من العالم الافتراضي.. قائمة بأبرز الفائزين

بدأ حفل توزيع جوائز إيمي، مساء الأحد، في لوس أنجلوس، لعام 2021، ما يمثل عودة كبيرة للحدث الذي عقد بشكل شبه افتراضي العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.لكن الحدث ظل مختلفا هذا العام، حيث استضاف مسرح "مايكروسوفت" في وسط المدينة، عددا محدودا من الضيوف أبرزهم المرشحين للجوائز.وفيما يلي تفصيل لأبرز الفائزين:أفضل ممثل - مسلسل كوميدي: جيسون سيديكيس - "تيد لاسو"أفضل ممثلة - مسلسل كوميدي: جين سمارت - "هاكس"أفضل إخراج - مسلسل كوميدي: لوسيا أنيللو - "هاكس"أفضل سيناريو - مسلسل كوميدي: لوسيا أنيللو وبول داونز وجين ستاسكي - "هاكس"أفضل ممثل مساعد - مسلسل كوميدي: بريت غولدشتاين - "تيد لاسو"أفضل ممثلة مساعدة - مسلسل كوميدي: هانا وادنغهام - "تيد لاسو"أفضل فقرات منوعة: ساتردي نايت لايفأفضل برنامج حواري منوع: لاست ويك تونايت ويذ جون أوليفرأفضل سيناريو لسلسلة منوعات: فريق عمل "لاست ويك تونايت ويذ جون أوليفر"أفضل ممثل مساعد - مسلسل دراما: توبايس مينزيس - "ذا كراون"أفضل ممثلة مساعدة - مسلسل دراما: جيليان أندرسون - "ذا كراون"أفضل إخراج - مسلسل دراما: جيسيكا هوبز - "ذا كراون"أفضل سيناريو - مسلسل دراما: بيتر مورغان - "ذا كراون"أفضل ممثل مساعد - سلسلة أو فيلم حصري: إيفان بيترز - "ماير أوف إيست تاون"أفضل ممثلة مساعدة - سلسلة أو فيلم حصري: جوليان نيكولسون- "ماير أوف إيست تاون"أفضل برنامج مسابقات: روبولس دراغ ريسأفضل مخرج لسلسلة أو فيلم حصري: سكوت فرانك - "ذا كوينز غامبيت"أفضل سيناريو لسلسلة أو فيلم حصري: ميكايلا كويل - "آي ماي ديستروي يو"