ببغاء يبتكر أداة تحل مشكلة إعاقة تؤرق حياته (فيديو)

تداولت وكالات الأنباء الأميركية قصة جميلة عن ببغاء صغير استطاع ابتكار طريقة جديدة لتعوضه عن منقاره المبتور تساعده في تناول الطعام والقيام بعاداته اليومية كطائر.



وقام الببغاء "بروس" بإيجاد حل لمشكلته، حيث صمم منقارا صناعيا بديلا عن منقاره المبتور، ليستخدمه في عملية تنظيف ريشه وتناول الطعام أيضاً.

وبحسب صحيفة "The New York Times"، صمم الببغاء "بروس" (9 سنوات من نوع كيا) منقارا صناعيا من خلال قلب مهام لسانه واستخدام اللسان كمنقار بديل يساعده في حياته اليومية، ويستخدم أداة مساعدة أيضا، حيث يلتقط حصا صغيرة مناسبة، ويقوم بتمشيط ريشه بطرف الحجر.