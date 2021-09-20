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منوعات
مغامر يقطع 670 مترا مشيا على الحبل
Lebanon 24
20-09-2021
|
10:00
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قطع المغامر الفرنسي ناثان بولين اليوم السبت مسافة قدرها 670 مترا مشيا على الحبل على ارتفاع 70 مترا من برج إيفل حتى مسرح شايو في العاصمة الفرنسية باريس.
واستغرقت عملية العبور التي بثتها قناة BFMTV مباشرة والتي استخدم بولين فيها حبل أمان، قرابة 30 دقيقة، وحظي مرارا بتصفيق حار من مواطني باريس والسياح الأجانب.
وفي العام 2017 سجل بولين رقما قياسيا عالميا، بعد أن قطع مشيا على الحبل مسافة قدرها كيلومتر داخل المدينة.
(تاس)
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