منوعات

مغامر يقطع 670 مترا مشيا على الحبل

Lebanon 24
20-09-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-865716-637677288555232538.jpg
Doc-P-865716-637677288555232538.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قطع المغامر الفرنسي ناثان بولين اليوم السبت مسافة قدرها 670 مترا مشيا على الحبل على ارتفاع 70 مترا من برج إيفل حتى مسرح شايو في العاصمة الفرنسية باريس. 

واستغرقت عملية العبور التي بثتها قناة BFMTV مباشرة والتي استخدم بولين فيها حبل أمان، قرابة 30 دقيقة، وحظي مرارا بتصفيق حار من مواطني باريس والسياح الأجانب.

وفي العام 2017 سجل بولين رقما قياسيا عالميا، بعد أن قطع مشيا على الحبل مسافة قدرها كيلومتر داخل المدينة.


(تاس)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-09-20
15:47 | 2021-09-20
14:00 | 2021-09-20
12:00 | 2021-09-20
09:50 | 2021-09-20
08:00 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website