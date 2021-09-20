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خطير جدا... هذا ما فعلته هذه الدمية

Lebanon 24
20-09-2021 | 12:00
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لم يهنأ رجل بريطاني بمنزل اشتراه حديثا، حتى دب الرعب في قلبه، عندما وجد دمية في مكان لا يخطر على بال، وكانت مرفقة برسالة تهديد متكوبة بخط اليد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جوناثان لويس (32 عاما) استلم مفاتيح منزله الجديد في مقاطعة سري، جنوبي إنجلترا، الجمعة.

وبعدما دخل المنزل، أثار انتباهه عامود استنادي رقيق أسفل الدرج، فأراد أن يعرف ما الذي يوجد خلفه.

وبعدما أزال جزءا من العامود وجود دمية ترتدي فستانا، وفي يديها رسالة مكتوبة، قالت الصحيفة البريطانية إن الأبدان تقشعر لمحتواها.

وجاء في الرسالة كيف أن الدمية تمكنت من قتل مالكي العقار السابقين في عام 1961، قبل أن تضيف "أتمنى أن تنام جيدا".

لكن وكيل العقارات أبلغ لويس أن العامود جديد، وبني قبل 4 أو 5 سنوات فقط، مما يعني أن مالكي العقار في هذه الفترة هم الذين وضعوا الدمية ورسالة القتل.

ومما جاء في الرسالة: عزيزي القارئ/ المالك الحديد للمنزل.. إسمي إيميلي. كان الماكون الأصليون يعيشون في هذا المنزل عام 1961. أنا لم أحبهم، ولذلك كان عليه أن يرحلوا".

وأضافت "كل ما فعلوه هو أنهم كانوا يغنون بشكل مقزز، والطعن حتى الموت كان خياري بالنسبة لهم، لذا آملا أن يكون لديك سكاكين".
 
(سكاينيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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