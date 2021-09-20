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5 أبراج تمتلك الحدس العالي والتوقع.. إحساسها لا يخيب فلا تخدعوها

Lebanon 24
20-09-2021 | 09:50
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هل سبق لك أن توقعت أن فريقك الذي تشجعه سيفوز بنتيجة معينة أو أن السماء ستمطر في يوم مشمس، وبالفعل تحقق ما توقعته، هذا يعنى أنك شخص بديهي للغاية، وتمتلك الحدس الذي يجعلك تتوقع أشياء من المستقبل، لكن عليك أن تتأكد أن القدرة على التفكير بعمق يرتبط ارتباطًا مباشرا بسماتنا التي تحكمها أيضًا أبراجنا الفلكية.
 
اليكم 5 أبراج تمتلك الحدس العالي والتوقع: 
 
العقرب
يمكن لمواليد برج العقرب تحليل أي موقف على الفور تقريبًا والتوصل إلى نتيجة تعكس حالة اليقظة الذهنية التي يتميزون بها، سيعرفون دائمًا الحقيقة بغض النظر عن محاولات الشخص الآخر التستر على كذبه، يدرك برج العقرب دائمًا كل شيء، لذلك من المستحيل خداعهم.
 
 السرطان
الحساسية المفرطة من أهم صفات برج السرطان، يشعر الجميع بالراحة في التحدث إليهم وهذا يجعلهم حكماء بين الجميع، يمكنهم أيضًا فهم مشاكل الآخرين مما يجعلهم ملاذ أمن ومريح.
 
العذراء
مواليد العذراء شديدو النقد والتحليل لما يحيط بهم، قد يعتقد الآخرون أن أفعالهم قد مرت دون أن يلاحظها أحد، لكن العذراء دائمًا ما يهتم بملاحظة الأشياء الصغيرة، لذلك عندما يواجهون موقفًا، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على هدوئهم والتوصل إلى نتيجة تؤثر على قرار الجميع.

الميزان
مواليد برج الميزان مدركون تمامًا لما يحيط بهم ومشاعرهم وتفكيرهم، حدسهم هو نعمة لهم، خاصة في المواقف الحرجة حيث تكون وجهات نظرهم مهمة للغاية، لديهم القدرة على رؤية وفهم الأشياء عندما لا يستطيع الآخرون ذلك، بسبب احتفاظهم المستمر بهدوئهم، وقدرتهم على تقييم الأمر بعناية شديدة.

الحوت
مواليد الحوت مبدعون وبديهيون للغاية، يتمتع الحوت بالحدس وغالبًا ما يكونوا على حق، تسمح لهم هذه القدرة بأن يكونوا مبدعين لأنها تساعدهم على تصور الأشياء.
 

المصدر: اليوم السابع
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