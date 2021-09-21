هل العسر دليل على الذكاء؟

يشكّل الأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليسرى حوالي 10٪ فقط من سكان العالم، ولكن نظرة سريعة تكشف أن العديد من الفاعلين الرئيسيين في العالم هم من العُسر.وعلى سبيل المثال، فإن مايكل أنجلو وليوناردو دافنشي وبول مكارتني وديفيد بوي ونيكولا تيسلا وأوبرا وينفري وبيل غيتس وستيف جوبز، من مستخدمي اليد اليسرى، وفقا لتقرير عام 2019 وصحيفة نيويورك تايمز.للتحقيق في هذا السؤال، نظر الباحثون في الاختلافات في التحصيل الرياضي بين أكثر من 2300 من الطلاب الذين يستخدمون اليد اليمنى واليسرى ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما في إيطاليا. وعلى الرغم من عدم وجود فرق عند النظر إلى مسائل الرياضيات الأسهل، إلا أن الطلاب العُسر لديهم ميزة كبيرة في المسائل الأكثر صعوبة، مثل ربط دالة رياضية بمجموعة من البيانات، وفقا لدراسة عام 2017 في مجلة Frontiers، بقلم جيوفاني سالا، الأستاذ المساعد في معهد العلوم الطبية الشاملة في جامعة Fujita الصحية في اليابان.ولكن لماذا يكون ليد الشخص المهيمنة أي علاقة بالقدرة الرياضية؟. يرتبط استخدام اليد اليسرى ببعض الاختلافات المفاجئة في بنية الدماغ. وحدد التحليل التلوي لعام 1995 لـ 43 دراسة في مجلة Psychobiology، أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى يمتلكون حزمة من الألياف العصبية التي تربط نصفي الدماغ أكثر من أصحاب اليد اليمنى.وقال سالا، الذي أجرى بحثه أثناء وجوده في جامعة ليفربول في المملكة المتحدة: "الاحتمال هو أن الاتصال الأقوى بين نصفي الدماغ، يسمح للشخص الأيسر بالحصول على قدرات مكانية أقوى، ونحن نعلم أن القدرات المكانية مرتبطة بالرياضيات".وفي بعض الحالات، قد يعتمد على كيفية تحول الشخص إلى أعسر. وقال سالا: "اليد هي سمة معقدة للغاية، وقد تكون اليد اليسرى على وجه التحديد ميزة أو عيبا اعتمادا على السبب". وفي بعض الأحيان، يمكن أن يكون سبب استخدام اليد اليسرى نوعا ما من تلف الدماغ، عندما يتعين على النصف الأيمن من المخ أن يتولى زمام الأمور بسبب وجود نوع من الضرر في النصف المخي الأيسر.ويمكن أن يكون هذا النوع من الضرر ناتجا عن آفة نصف كروية تحدث قبل الولادة، وفقا لدراسة أجريت عام 1985 في مجلة Brain and Cognition. وإذا حدثت الآفات في النصف الأيسر من الدماغ، فقد يؤدي ذلك إلى استخدام الفرد في الغالب للنصف الأيمن من دماغه. ونظرا لأن نصفي الدماغ مفهرسان (بمعنى أن النصف المخي الأيسر يتحكم في الجانب الأيمن من الجسم، والعكس صحيح)، يمكن أن يؤدي النصف المخي الأيمن المهيمن إلى استخدام اليد اليسرى. وأشارت الدراسة إلى هذا على أنه "عسر مرضي"، ولاحظت أنه يمكن أن يؤدي إلى صعوبات في التعلم.وقال سالا "بمجرد أن الموضوع لا يواجه تحديا فكريا، فإن استخدام اليد اليسرى يبدو أنه مؤشر على القدرة الفكرية"، على وجه التحديد القدرة الرياضية، وفقا لدراسته. ومع ذلك، فإنه يحذر من أن نتائجه ليست هي الكلمة الأخيرة، وأنه يجب إجراء المزيد من الدراسات.واستعرضت دراسة أجريت عام 2017 في مجلة Neuroscience and Behavioral Reviews، نحو 18 بحث تضمن بيانات من أكثر من 20400 شخص، ووجدت أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى لديهم معدلات ذكاء أعلى بشكل مهمل مقارنة بالأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى في المتوسط.وفي كتيب عام 1936 بعنوان "منع وتصحيح العسر عند الأطفال"، بقلم ج. كونواي، وصفت اليد اليسرى بأنها "مرض" خطير وإشكالي مثل الكساح والالتهاب الرئوي. والتحيز ضد من يستخدمون اليد اليسرى له جذور عميقة.وحتى البحث الحديث يعترف ببعض الجوانب السلبية لاستخدام اليد اليسرى، حيث ارتبط إحصائيا بالفصام وعسر القراءة وسرطان الثدي، على سبيل المثال لا الحصر.ولكن هذه الأفكار المسبقة تجعل هؤلاء الأشخاص العُسر الذين أصبحوا أيقونات تاريخية ومعاصرة أكثر إثارة للإعجاب.( لايف ساينس)