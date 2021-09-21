منوعات

نجاة رجل من لدغة أفعى كبيرة.. وفيديو يوثق "الهجوم" الشرس

Lebanon 24
21-09-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-866235-637678263633904608.JPG
Doc-P-866235-637678263633904608.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، لحظة هجوم أفعى كبيرة على رجل في تايلاند.

وبينما كان الرجل يقترب من طاولة في منزله، ظهرت أفعى كبيرة، حاولت الانقضاض على ساق الرجل.

ومن حسن حظ الرجل أن ردة فعله كانت سريعة للغاية، حيث اندفع هاربا من الأفعى التي هاجمته بغتة وبحركة سريعة.

وحسبما ذكر موقع "إن دي تي في" والذي نشر الفيديو، فإن سلوك الأفعى كان عدائيا للغاية، ولولا تحرك الرجل السريع لكان قد تعرض للدغة.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:00 | 2021-09-21
08:40 | 2021-09-21
08:00 | 2021-09-21
06:15 | 2021-09-21
06:02 | 2021-09-21
05:00 | 2021-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website