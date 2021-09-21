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سجين يطلق النار على زملائه من خلف القضبان

Lebanon 24
21-09-2021 | 12:29
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أطلق سجين إيطالي النار على زملائه من خلف القضبان، بعدما حصل على إذن بمغادرة زنزانته للاستحمام.

وتمكن الرجل البالغ من العمر 28 عامًا من إطلاق 3 طلقات من خلف القضبان على سجناء تجادل معهم.

وبحسب تصريحات لرئيس الاتحاد المستقل لشرطة السجون، دوناتو كابيسي، فإن الحادثة وقعت يوم الأحد 19 أيلول، وبمجرد أن سمح للسجين بالخروج للاستحمام أخرج مسدسا كان بحوزته مهددا أحد الحراس، ليسلمه المفاتيح.

لكن السجين لم يستطِع فتح زنزانات أعدائه، لذا أطلق النار من خلال القضبان، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وأوضح كابيسي، أن السلاح ربما قد تم تسليمه عبر طائرة من دون طيار.
ودعا اتحاد حراس سجن Uipla الحكومة إلى إنشاء وحدة أزمات بعد حادثة إطلاق النار، قائلة إن نظام السجون "خارج عن السيطرة".
المصدر: سبوتنيك
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