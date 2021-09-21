سعودية تقتحم بسيارتها مكتب اتصالات في الرياض (فيديو)





وبث حساب "مجتمعنا" على تويتر، مقطع فيديو يوثق الحادث الذي أثار سخرية كبيرة من قبل الرجال.



ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة داخل مكتب الاتصالات رجلا يجلس في هدوء داخل المكتب، ليفاجأ بسيارة تقتحم المكان وتدمر أبوابه، فيما بدا وأن قائدة السيارة فقدت السيطرة عليها.



وظهر الموظف بعد انتهاء الحادث، وهو "يعرج" على إحدى قدميه، نتيجة اصطدام السيارة به. اقتحمت سيدة سعودية بسيارتها أحد مكاتب الاتصالات شمالي العاصمة الرياض، بحسب إعلام محلي.وبث حساب "مجتمعنا" على تويتر، مقطع فيديو يوثق الحادث الذي أثار سخرية كبيرة من قبل الرجال.ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة داخل مكتب الاتصالات رجلا يجلس في هدوء داخل المكتب، ليفاجأ بسيارة تقتحم المكان وتدمر أبوابه، فيما بدا وأن قائدة السيارة فقدت السيطرة عليها.وظهر الموظف بعد انتهاء الحادث، وهو "يعرج" على إحدى قدميه، نتيجة اصطدام السيارة به.

فيديو | كاميرا مراقبة توثق لحظة اقتحام امرآة مكتب شركة اتصالات شمال الرياض.

؛ pic.twitter.com/yxAMbC1e1D — مجتمعنا (@KSASociety) September 21, 2021

وأقام الرجال حفلة ساخرة، في تعليقاتهم على الواقعة، ألقوا خلالها باللائمة على طريقة قيادة النساء للسيارات.



وكتب أحدهم: "نصدم بعض بالشوارع بس ما ندرعم وسط المحلات، واحد قاعد بمكتبه أو بالبقالة في أمان الله فجأة يشيلونه للانعاش أو المقبرة".

وقال آخر ساخرًا: "المفروض قدام كل منشأة يحطون صبات وأكياس رمل ورشاش عيار خمسين".

واعتبر آخرون أن السبب الرئيسي في تلك الحوادث التي قالوا إنها تتكرر باستمرار، هو عدم تدريب النساء بشكل كاف على القيادة.