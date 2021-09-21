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في "جلسات طرد الجن"...هذا ما فعله الطبيب المصري بشريكته

Lebanon 24
21-09-2021 | 12:36
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أصدر القضاء البريطاني حكمًا بالسجن 14 عامًا على طبيب مصري أدين بحقن شريكته بمادة سامة في إطار طقوس زائفة لطرد الأرواح الشريرة.

وحقن حسام متولي، 61 سنة، شريكته كيلي ويلسون، 34 سنة، بمخدرات في عدة جلسات في منزلهما في غريمسبي، بهدف إخراج الجن من جسدها بحسب أقواله التي أدلى بها أمام هيئة المحلفين، وفقًا لموقع الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".
 
واستمعت محكمة شيفيلد الملكية لأقوال متولي الذي قال إن شريكته كانت تحت سيطرة أرواح شريرة، وأدانته المحكمة بثماني تهم من بينها الحقن بمادة ضارة والاحتيال.

وأثبتت التحقيقات إدانته باستراق النظر بعد اكتشاف كاميرا مخبأة في غرفة تبديل ملابس النساء في عيادته الخاصة.

وعرضت مقتطفات من فيديوهات الجلسات العلاجية على هيئة المحلفين وتضمنت نحو 200 لقطة مسجلة، سمع فيها متولي يردد بعض الكلمات أثناء حقن ويلسون، بسوائل من بينها مهدئات وهي ممدة أمامه بلا حراك على سرير.
وقد ألقي القبض عليه بعد أن دخلت ويلسون في غيبوبة في الرابع من تموز عام 2019، حيث كانت على شفا الإصابة بذبحة صدرية.

وأثناء التحقيق في القضية، عثرت الشرطة في منزله على كمية كبيرة من المواد المخدرة، بينها كيتامين وبروبوفول وفينتانيل.
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