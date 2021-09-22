الحياة مع مواليد هذه الأبراج جحيم.. تعرفوا اليها!

وفق علم الفلك، هناك بعض الأبراج يصفها بالـ "منتقدة دائماً" توجه انتقادات على الدوام إعتقاداً من مواليدها أنهم يملكون الحق في الحكم على الآخرين وتحديداً شركائهم، لا بل قد يصل الأمر إلى إهانتهم. ما هي هذه الأبراج "المنتقدة" أو التي يحكم مواليدها على شركائهم؟.إذا كنت ترغب في خوض حرب حقيقية، اختار شريكاً من مواليد برج الحمل! شرارات الحرب بينك وبينه ستتطاير في أي وقت وفي أي مكان. الشريك من برج الحمل لا يمكن السيطرة على نفسه وكبح نفسه عن انتقاد شريكه وكشف أخطائه، مهما كان يبادله الحب. فالشجار يمد الحمل بالطاقة، كلماته مؤذية وجارحة يقولها بملء فمه تحت ذريعة أنها "لمصلحتك"، وهي ليست كذلك على الإطلاق.من المستحيل أن تكون شريكا للجوزاء! أما إذا حدث ذلك، استعيد في ذاكرتك اللقاء الأول بينكما. يرجح بأن حالة من القلق والخوف كانت تنتابك وقتذاك، وهو كان يبذل قصارى جهده لتعتقدي بأنه ملاك! ولكن مع مرور الوقت، سقط القناع عن وجهه ليكشف عن انتقاد دائم يوجهه لك، سواء على مظهرك، اهتماماتك، سلوكك.... الجوزاء لا يحترم شريكه ويدخله في دوامة يصعب على هذا الأخير اكتشاف ما يضمره أو الخروج من دائرة الجوزاء.عندما لا يريد السرطان الاعتراف بأخطائه، يغوص في البحث عن أي خطأ في الآخرين. فإذا كان شريكك من مواليد برج السرطان، أنت في مواقف، وليس في موقف واحد، لا تحسد عليها، ستكون موضع انتقاد دائم وفي دائرة الاتهام، ستتحمل منه الأحكام غير الصحيحة. أما إذا حاولت قطع علاقتك به، سيمطرك بكلمات لا أساس لها من الصحة، وبأنك لا تستحق أن تكون معه.برج العذراء لا يحب أي أحد، حتى الذي يبادله الحب. هو من الطراز القديم عندما يتعلق الأمر بالحكم على شريكه. عليك أن تكون وفق ما يتوقع منك، أن تكرس نفسك له، وإلا سيعمل على تدميرك. الشيء الوحيد الذي يتقنه العذراء هو رؤية أخطائك وأخطاء سواك. خلاصة القول، يصعب عليك أن تكون شريكا للعذراء!مواليد الميزان هم أكثر من يطلق الأحكام، وبطرق سلبية قد لا يتقبلها الآخرون، لكنهم في الوقت نفسه، لا يعبرون عن رأيهم الرافض أو ما يكرهونه بك بشكل مباشر، بل يلمحون بشكل ضمني. مواليد الميزان جلّ ما يكترثون له العلاقة الحميمة أو المال الذي يقدمه الشريك، وليس عقله أو أفكاره أو حتى إنجازاته مهما كانت ملحوظة.خلف ستار "أنا فقط أحاول مساعدتك"، يهرب العقرب من كل الأحكام الرهيبة التي يمكن أن ينقلها إلى شريكه. العقرب مهووس بالسيطرة، يريدك أن تتحدث بطريقة معينة وأن تتجنب بعض الكلمات، أن تفكر مثله وتتصرف كما هو متوقع. إن لم تقم بما يطلبه منك، ستبدو عليه مظاهر القلق والتوتر، وسيبدأ بتحطيمك. إذا كنت شريكا لبرج العقرب، حياتك جحيم بلا توقف، فمواليد هذا البرج هم عاجزون عن القيام بأي تغيير أو حتى التعلم من الأخطاء إن اعترفوا بها. الأمر يترك لك وحدك لتحطيم هذا القيد.