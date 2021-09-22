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جريمة مروّعة بطلها مراهق مدمن على المخدرات... هذا ما فعله إبن الـ16 عاما بوالديه!

Lebanon 24
22-09-2021 | 12:16
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ألقت الشرطة الروسية القبض على مراهق (16) عاما يشتبه بإقدامه على ذبح والديه في العاصمة الروسية صباح اليوم بحسب لجنة التحقيق المحلية.

وقال مصدر أمني إن جثتي (رجل وامرأة ) عثر عليهما داخل شقة بشارع بوليارنايا عليهما آثار ذبح بسكين.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن ابن العائلة هو من قام بالجريمة وهو موجود على لوائح إدمان المخدرات منذ مدة.
المصدر: روسيا اليوم
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