جريمة مروّعة بطلها مراهق مدمن على المخدرات... هذا ما فعله إبن الـ16 عاما بوالديه!

ألقت الشرطة الروسية القبض على مراهق (16) عاما يشتبه بإقدامه على ذبح والديه في العاصمة الروسية صباح اليوم بحسب لجنة التحقيق المحلية.وقال مصدر أمني إن جثتي (رجل وامرأة ) عثر عليهما داخل شقة بشارع بوليارنايا عليهما آثار ذبح بسكين.وقالت الشرطة إنها تعتقد أن ابن العائلة هو من قام بالجريمة وهو موجود على لوائح إدمان المخدرات منذ مدة.