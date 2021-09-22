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رافعة أثقال بعمر الـ 100 تدخل سجل "غينيس"

Lebanon 24
22-09-2021 | 13:03
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تمكنت الأميركية إيديث مورواي تراينا، البالغة من العمر 100 عام، من دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بصفتها أقدم رافع أثقال في العالم.

وقالت إيديث والتي نجحت في رفع 68 كيلوغرامًا، لموقع "يو إس أي توداي"، إن لرياضة رفع الأثقال أثرًا إيجابيًّا كبيرًا على صحتها.

وأوضحت الجدة إيديث أنها بدأت بممارسة رياضة رفع الأثقال عندما كانت في الـ91 من عمرها، وكانت مترددة للغاية في الذهاب لصالة الألعاب الرياضية في بادئ الأمر.

وانضمت إيديث لإحدى صديقاتها في ممارسة تمرينات تساعد على الوقاية من هشاشة العظام، وتزال السيدتان تمارسان رفع الأثقال بشكل شبه يومي.
 
وبحسب إيديث فإنها لا تتبع نظامًا غذائيًّا محددًا، كما أنها لا تتناول أي مكملات غذائية.

ووفق ابنها غاري مورواي، فقد كانت إيديث تقوم بأشياء غير متوقعة دائمًا، واصفًا إياها بكونها مصدر إلهام وتحفيز.
المصدر: سكاي نيوز
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