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عامل جرافة لم يحصل على راتبه... فحطّم 5 شاحنات! (فيديو)

Lebanon 24
22-09-2021 | 16:09
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انتقم عامل منجم تركي بطريقة قاسية من رب عمله بعدما تقاعس عن دفع راتبه بتحطيم عدة شاحنات.

وقام العامل المعروف باسم هاكان، الذي كان يعمل في منجم على منحدرات جبل جودي، بتحطيم 5 شاحنات كانت متوقفة بواسطة جرافته.

ولكن أصدقاءه نجحوا في النهاية بتهدئته لينزل من الجرافة.
 
 
المصدر: سبوتنيك

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