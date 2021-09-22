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اختطاف واغتصاب جماعي ووشوم فاحشة... هذا ما فعله 11 شخصا بفتاة طيلة شهرين

Lebanon 24
22-09-2021 | 16:37
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أدين 11 شخصا اغتصبوا جماعيا فتاة في المغرب واحتجزوها، بالسجن لعشرين عاما، وفق ما أفاد الأربعاء محامي المتضررة. 

وفي مقطع فيديو تم نشره صيف 2018 وانتشر على نطاق واسع، روت خديجة عكارو التي كانت تبلغ 17 عاما تعرضها للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب ولاعتداءات أخرى لمدة شهرين على يد شبان من قريتها" أولاد عياد" قرب مدينة بني ملال (وسط).  

وأظهرت شهادتها آثار حروق سجائر ووشوما فاحشة نقشت غصبا على جسدها أثناء احتجازها، ما أثار موجة سخط واحتجاج ضد "ثقافة الاغتصاب والإفلات من العقاب".

وبعد ثلاث سنوات، دانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال المتهمين الثلاثة عشر بتهم مختلفة، تراوح بين "الاتجار بالبشر" و"الاغتصاب" و"تكوين عصابة إجرامية" و"الاختطاف"، وفق ما أفاد محامي الضحية إبراهيم حشان وكالة فرانس برس الأربعاء.

وحُكم على 11 منهم بالسجن لمدة 20 عاما، وعلى اثنين آخرين بالسجن عامين نافذين وسنة واحدة مع وقف التنفيذ، وفق حشان الذي أضاف أن مهاجمي خديجة عكارو دينوا أيضا بدفع غرامة قيمتها 200 ألف درهم (حوالي 22 ألف دولار) مقابل الأضرار.
المصدر: الحرة
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