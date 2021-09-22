الحمل

مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، وتحصد إعجاب الزملاء في المهنة وتهنئتهم

الثور

يخلصك شخص غير متوقع من التعب والضغوط، لكن لا تسمح لأعمالك بأن تتراكم لأنها قد تتأخر

الجوزاء

لا تجري الأمور في مصلحتك اليوم وتزداد المسائل الصعبة تعقيداً، لكن بقدرتك وذكائك تتوصل إلى إيجاد الحلول الناجعة

السرطان

يحذرك هذا اليوم من التدخل في مسائل وقضايا مهنية لا تخصّك لئلا تتلقى أي لوم أو ملاحظة من أرباب العمل

الأسد

الوقت مناسب للاحتفالات والتسلية والسفر والعلاقات الرومنسية، كما للسفر والرحلات الممتعة

العذراء

كُن حذراً جداً من الأخطاء والمشكلات، فأنت في دائرة الخطر، لكنّك تنتصر على السلبيات

الميزان

الخلافات مع بعض الزملاء تكون لها انعكاسات على نوعية العمل، وهذا ليس في مصلحتك

العقرب

تكون محط تقدير من أرباب العمل، وتحصل على ترقية وزيادة في الراتب

القوس

تراكم العمل وتأجيله ليسا في مصلحتك، فهنالك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل الى النتائج المرجوّة

الجدي

تنشط كثيراً على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، وقد تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء

الدلو

تحقّق ربحاً وتبدأ جديداً وتهتم بآفاق واسعة وواعدة وتخرج عن الروتين وتهتم بشخص غريب أو أجنبي

الحوت

ربما تعدً لشيء مميز وتعبّر عن نفسك بصورة جيدة، فتقدم عرضاً مهما يلفت نظر بعض النافذين من خلال بعض المشاريع الفنية