5 أبراج تغار بجنون.. هل أنت من بينها؟

الغيرة من المشاعر التي تصنف كسيف ذو حدين. فهي إن وجدت بشكل معتدل صحية وضرورية لإستمرار العلاقة أما ان كانت حادة ومتطرفة فهي أشبه بإعصار يدمر الشخص ومحيطه.

الغيرة تأتي بمختلف الأشكال والأحجام، فما يثير غيرة أحدهم لا تأثير له على آخر. لكن ورغم الاختلافات ما هو مؤكد ان الغيرة تؤدي الى مشاكل في الثقة ويمكنها تحطيم أقوى العلاقات بسهولة.

البشر يغارون بدرجات متفاوتة، لكن هناك فئة تعاني من غيرة جنونية من كل شيء تقريباً. فمن هي الأبراج هذه ؟ وهل انت ضمن اللائحة ؟

الثور

الثور يضع الكثير من الجهد في العلاقات لذلك فإن انهيارها له تأثيره المدمر. وحين يغار البرج هذا فهذا يعني أن الخلل في العلاقة كبير جداً وأنه فقد الثقة بالشريك.

وبما أن الثور من الابراج المتملكة، فإن الغيرة تجعله اكثر تملكاً ويصبح الشغل الشاغل له جعل الشريك يدرك بأنه ملك له وحده. الغيرة تصبح جنونية مع الثور لانها تتداخل مع التملك والعناد الشديد وعليه الصورة قاتمة كيفما نظرنا اليها.

السرطان

السرطان بشكل عام من الابراج التي تشكك بالاخرين ونوياهم. وحين يغار هذا البرج فهذا يعني ان الثقة التي منحت، بعد عناء ووقت طويل، لم تعد موجودة. الغيرة دائماً تكون مصحوبة بمشاعر التشكيك بإخلاص الاخر.

انعدام مشاعر الأمان عند السرطان تجعله من الابراج التي تغار بسرعة قياسية.. والمشكلة انه بالنسبة له مشاعر الغيرة هي مجرد إنعدام ثقة لا أكثر.. اي ان هذا البرج لن يعترف بغيرته على الاطلاق. وبما انه من الابراج العاطفية والدرامية فإن الغيرة وحين تصبح بمعدلات مرتفعة تعني مواجهات جنونية بشكل يفوق الوصف

الأسد

الأسد يعشق نفسه، حتى حين يرتبط بعلاقة ما فهو يعشق نفسه. بالنسبة لهذا البرج لا يوجد شخص يمكنه الاعتناء به كما يعتني بنفسه رغم انه يختبر الشريك مراراً وتكراراً. حين يغار الأسد ولو بشكل طفيف فإن ردات الفعل تكون هستيرية.. فهو في نهاية المطاف درامي جداً وقليل من الغيرة سيؤدي الى فوضى عارمة. سيتصرف الاسد كما لو لم يكن هناك اي مشكلة لكن تحت ذلك القناع بركان حين ينفجر سيدمر كل شيء.

العقرب

العقرب هو تعريف كلمة تشكيك.. فهو يشكك بكل شيء من الاخلاص الى النوايا وحتى يفسر الكلمات كيفما يشاء ولا سبيل لاقناعه عكس ذلك. حين يقرر العقرب بأن هناك مشكلة ما فلا مجال لتبديل رأيه حتى ولو أثبت الشريك إخلاصه مرة تلو الاخرى. المشكلة مع العقرب هي انه حين يرتفع منسوب الغيرة تجاه الاخر فان ذلك مرده الى انه هو شخصياً يتصرف بطريقة غير لائقة أو انه يخون الاخر لكن بطريقة أو بأخرى يخرج من المسألة برمتها كملاك. غيرة العقرب مرضية ومدمرة للاخر لانه يستنزف المشاعر وينهك الشريك حتى إيصاله الى مرحلة كره الذات.

الجدي

الجدي من الابراج التي تجد صعوبة في منح ثقتها للاخرين وعليه حين يقدم الاخر على تصرفات تثير غيرة الجدي فإن العلاقة بالنسبة لهذا البرج ميتة لا محال. الجدي أصلاً يتوقع الأسوأ من الاخرين وحين يتم منحه الاسباب الموجبة للغيرة، حتى ولو لم تكن صحيحة، فإن ذلك يعني النهاية بشكل نهائي. الجدي سيخترع القصص ويضيف تفاصيل وسيناريوهات لا وجود لها وسيقتنع بها وستجد البردوة والقساوة في قمتها. عوض الغضب فان الجدي يتحول الى اللؤم والانتقادات اللاذعة وكل تصرف يقدم عليه الاخر سيصبح من الافعال التي لا يمكن للجدي مسامحته عليها.