في فصل الخريف.. هذه الأبراج ستتأثر بموسم الميزان!

تؤثر الأبراج وعلم الفلك على نجاح أو فشل اي علاقة بين الاشخاص مهما كانت. وتتأثر الأبراج بشكل مختلف بطاقة الأبراج الأخرى ولكن وبغض النظر عن حجم التأثر فإن الجميع يمكنه الإستفادة من طاقة الحب والسلام والتوازن. يملك كل موسم ما يميزه عن غيره، وما يميز موسم الميزان عن غيره هو واقع تزامنه مع الإنقلاب الخريفي.

الميزان برج يمثل التوازن وهو يقدر القيم والعدالة واللطافة وذلك لأنه وبشكل دائم يضع بالحسبان وجهتي النظر حين يتعلق الأمر بأي حدث. المقاربة هذه ورغم أنها عادلة، أي الوضع بالحسبان بأن لكل رواية وجهين، لكنها في الوقت عينه تجعله يتردد ولا يتمكن من حسم القرارات.. فهناك هوس دائماً بوضع الحسنات والإيجابيات لكل ما يواجهه وهذا ما يجعله لا يتمكن من حسم ما عليه حسمه فوراً.

إليكم الأبراج التي ستتأثر أكثر من غيرها بموسم الميزان:

الحمل

الحمل ولأنه البرج الأول فهو عادة يركز وبشكل دائم على حاجاته الخاصة وعلى كل الأمور التي من شأنها أن تمنحه الراحة، ولكن خلال موسم الميزان فإن الإهتمام سيتم توجيهه نحو الخارج، أي الآخرين وليس نحو الذات. سيكون هناك سعي من أجل تكوين شراكات جديدة سواء على الصعيد المهني أو العاطفي. ويمكن للحمل الإستفادة من دبلوماسية الميزان من أجل تحقيق الشراكات هذه التي يسعى إليها.

السرطان

السرطان من الأبراج التي تحب إمضاء وقتها في المنزل مع العائلة والأصدقاء ومع الشريك. وهذا ما كان يقوم به البرج هذا مؤخراً وهو حالياً في حالة من السعادة المطلقة. وبما أن الميزان من الأبراج التي تتمحور طاقتها حول الشراكات والعلاقات الإجتماعية فإن السرطان سيجد نفسه وسط بيئة يحبها ويعشقها وتجلب له الراحة. الإستفادة من طاقة الميزان الإجتماعية ستتم وفق شروط السرطان، فهو سيكون إجتماعياً ولكنه سيكون كذلك في منزله حيث سيحرص على دعوة من يحب وعلى القيام بالكثير من الجلسات مع العائلة ومع من يحب. خلال موسم الميزان السرطان سيكون في حالة من الراحة النفسية المطلقة وذلك لانه سيكون ضمن بيئة تناسبه تماماً.

الميزان

عيد ميلاد سعيد للذين ينتمون الى برج الميزان.. انه موسمكم وأنتم نجوم هذه الفترة. خلال الفترة المقبلة الميزان سيحيط نفسه بكل ما هو جميل وسيستمتع بذلك لانه يحب الإستمتاع بكل ما هو فاخر وجميل. الأسابيع القادمة مثالية كي يتوقف الميزان عن القلق حول ما يظنه الاخر به، فلقد حان الوقت كي يتصرف البرج هذا على سجيته من دون قلقه حول آراءا لآخرين ومن دون الإعتذار الدائم لقيامه بهذا الأمر أو ذاك. كن على سجيتك أيها الميزان وتخلص من التوتر الدائم المرتبط بشعورك بأنه عليك مراعاة مشاعر هذا أو ذاك.

الجدي

الفترة المقبلة هامة جداً على الصعيد المهني، فالجدي مقبل على مرحلة فيها الكثير من التغييرات والحظ الجيد. لقد حان الوقت كي يسطع نجم الجدي وكي يتم الإحتفال بنجاحاته وإنجازاته. سيكون هناك الكثير من الفرص على الصعيد المهني لدرجة أن الجدي لن يعرف أي عليه الإستفادة منها. ولكن لا داع للقلق فالبرج هذا يعرف كي يستغل الفرص التي تناسبه تماماً. إنها فترة إيجابية للغاية وأنت تستحق ذلك أيها الجدي لانك عملت بجدية وجهد وحان الوقت كي تقطف الثمار.