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5 ثوان أنقذت حياة امرأة من قطار سريع.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
23-09-2021 | 01:51
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أظهر مقطع فيديو، نجاة امرأة في هولندا من الدهس، بعد مرور قطار سريع على سكة الحديد التي كانت عليها.

 

وفي الفيديو تظهر امرأة وهي تمر حول الحاجز الخاص بوقف السيارات أمام القطار، ومن ثم تعبر القضبان، قبل أن تتوقف بشكل غير مفهوم عند الحاجز مجددا.

 

ثم تركض السيدة بجانب القضبان مسافة قصيرة، قبل أن تعبر الخط مرة أخرى، وتتفادى القطار القادم.

 

ونشرت شركة تشغيل القطارات الهولندية "برو ريل" اللقطات كتحذير، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

وقال المتحدث باسم الشركة مارتين دي جراف، إن سائق القطار كان سيصبح عاجزا عن إنقاذ حياة المرأة، مضيفا: "ليس بمقدور السائق أن يفعل شيئا في مثل هذه الحالة".

 

وأشار مارتين إلى أن الفاصل الزمني بين القطار والمرأة كان بحدود 5 ثوان، مؤكدا أن سائق القطار لو فكر بإيقافه، فإنه لن يتوقف قبل 500 متر بمثل هذه السرعة.

المصدر: سكاي نيوز

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