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بعد 30 عاما على اختفائه وتأبينه يعود إلى بيته

Lebanon 24
23-09-2021 | 16:00
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عاد فاسيلي جورجوس البالغ من العمر 93 عامًا إلى منزله بعد 30 عامًا من اختفائه مرتديا ذات الملابس التي شوهد بها آخر مرة.


وتشير صحيفة Adevărul إلى أن الرجل يعيش بمدينة باكاو، في رومانيا، وكان طوال عمره يتاجر بالمواشي، لذلك كان يترك عائلته بصورة دائمة، وفي عام 1991 غادر منزله ولم يعد كما هو معتاد. وبعد البحث عنه عدة أيام أعلن أقاربه وفاته وأقاموا الطقوس التقليدية لتأبينه.
ولكن في نهاية شهر أغسطس 2021، توقفت سيارة أمام البيت الذي يعيش فيه أولاده وأسرهم، ما أثار دهشة الجيران عندما شاهدوا فاسيلي الذي فقد قبل 30 عاما ينزل من السيارة بنفس الملابس التي كانت عليه عندما غادر منزله.
بالطبع لم تصدق العائلة ما يحدث واعتقدوا أنها مزحة سيئة، ولكن اتضح لهم أن الشخص الذي أمامهم هو فعلا فاسيلي بنفس الملابس التي شوهد فيها آخر مرة قبل أن يختفي. وهو بحالة بدنية جيدة، بيد أنه يعاني من خرف الشيخوخة، ولم يتذكر ما حدث خلال 30 عاما، ويقول "كنت دائما في البيت".
وعثر أقاربه في جيبه على وثائقه الشخصية وتذكرة قطار إلى مدينة بلويستي تعود لعام 1991 .
ويعتقد أقاربه، أن أحدهم أدرك أن هذا العجوز ضل طريقه وقرر إعادته إلى العنوان المثبت في وثائقه الشخصية.

(غازيتا. رو)
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